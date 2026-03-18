Bakan Çiftçi'den 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi paylaşımı

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, "Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Çiftçi, NSosyal hesabından "18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi"nin yıl dönümü dolayısıyla videolu paylaşımda bulundu.

Çanakkale Zaferi'nin Türk milletinin en büyük kahramanlık destanlarından olduğuna dikkati çeken Çiftçi, vatan uğruna can veren tüm kahramanları rahmet, minnet ve şükranla andı.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Çanakkale yalnızca bir savaş değil, imanla, fedakarlıkla ve sarsılmaz bir vatan sevgisiyle yazılmış bir millet dirilişidir. Bu destan, milletimizin bağımsızlığından asla vazgeçmeyeceğinin en güçlü ilanıdır. Bugün bizlere düşen görev, ecdadımızın emaneti olan bu aziz vatanı aynı ruh ve kararlılıkla korumak, birlik ve beraberliğimizi her şartta muhafaza etmektir. Çanakkale ruhu, milletimizin istiklaline yönelen her türlü tehdide karşı en büyük gücümüz olmaya devam edecektir. Başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere Çanakkale Savaşı'nın tüm kahramanlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyorum. Ruhları şad, mekanları cennet olsun."