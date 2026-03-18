Ramazan Bayramı'nda beyaz örtüye dikkat! Sıcaklıklar düşüyor ve yağış kapıda...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son hava tahminlerine göre, Ramazan Bayramı’nda Türkiye genelinde sıcaklıklar düşüyor ve 20–22 Mart tarihlerinde birçok ilde kar yağışı bekleniyor.
Türkiye, yaklaşan Ramazan Bayramı’nda ani sıcaklık düşüşüyle karşı karşıya. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yayımladığı son raporda, 18 Mart’tan itibaren sıcaklıkların 8–10 derece kadar azalacağı belirtilirken yağışlı sistemin etkisiyle kar yağışı ihtimali gündeme geldi. Sağanak, fırtına ve kar yağışının yurt genelinde etkili olması bekleniyor.
Marmara (Edirne ve Çanakkale haric), Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Düzce, Zonguldak ve Bolu çevrelerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının ise yurdun kuzey ve batı kesimlerinde mevsim normalleri civarında, iç kesimlerde normallerinin üzerinde seyredeceği ifade edildi.
Bayramda hava nasıl olacak?
Yayımlanan 5 günlük hava tahmin raporuna göre, yarından itibaren ülke genelinde sağanak ve kar yağışları etkili olacak. Arife gününden başlayacak bu yağışlar, bayram süresince devam edecek. Kar yağışının Bolu’ya kadar ulaşması bekleniyor. Sıcaklıklar ise ani bir düşüş gösterecek. İstanbul’da ise bayram boyunca aralıklarla sağanak yağış etkili olacak.
Lapa lapa kar yağacak
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün verilerine göre, 20–21 Mart tarihlerinde Türkiye’nin birçok bölgesinde yoğun kar yağışı etkili olacak.
20 Mart Cuma: Kar yağışı özellikle Kütahya, Bolu, Gümüşhane, Bayburt, Erzurum, Muş, Bitlis, Hakkari, Van, Ağrı, Kars, Ardahan ve Osmaniye’de etkili olacak.