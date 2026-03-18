Özgür Özel'den şaşırtan İncirlik iddiası: Kulağımıza geliyor

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de çok tartışılacak açıklamalar yaptı. Özel, “Amerika'nın Türkiye'deki üsleri yakıt ikmal uçakları için kullanmak istediği kulağımıza geliyor. Şimdiden böyle bir teklife kapalıyız demeleri lazım.” dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Halk TV'de gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ekrem İmamoğlu’nun tutuklanışının birinci yılı nedeniyle yarın akşam Saraçhane’de yapılan miting ile ilgili konuşan Özel, “Yarın akşam Saraçhane'de yatacağım ben, yedi gün yattığım odada bir gece daha yatayım ben. Yarın geceyi orada geçireceğim” dedi.

"Şimdiden böyle bir teklife kapalıyız demeleri lazım"

İktidarın ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarındaki tutumunu eleştireren Özel, sözlerine şöyle devam etti:

"Biz İran'ın yanında savaşa gir demiyoruz kimseye ama Amerika ve İsrail'in İran'a yaptıklarına karşı çok daha net bir tutum sergilemek lazım. Amerika'nın Türkiye'deki üsleri yakıt ikmal uçakları için kullanmak istediği kulağımıza geliyor. Şimdiden böyle bir teklife kapalıyız demeleri lazım. Bu teslimiyet, Amerika'dan aranan bu meşruiyet, İran'da yapılan bu haksız zulme karşı bu sessiz tutum doğru bir tutum değil. Hiç olmazsa Pedro Sanchez kadar İran'da Müslüman kanı dökülmesine karşı çıkması lazım."
