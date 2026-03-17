Erdoğan'dan savaş açıklaması! İsrail'in skandal kararına çok sert tepki

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İsrail'in önce Gazze'yi ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırılarının amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gazeteci ve yazarlarla iftar programında önemli açıklamalarda bulundu.

İkinci Dünya savaşının ardından inşa edilen küresel sistemin tarihi bir kırılma yaşadığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 17 gündür Müslümanların ilk kıblesi Mescid-i Aksa'yı ibadet kapalı tutmasına tepki gösterdi. Erdoğan, "Eline güç geçmiş, kendini diğer insanlardan üstün gören şebeke bölgeyi adım adım felakete sürüklemektedir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şu şekilde:

Sizlerle birlikte yalnızca doğru haberin değil, doğrunun da peşine koşan basın mensuplarımızın Ramazan-ı Şerifini tebrik ediyorum. Tüm gazetecilerimizin, yazarlarımızın Ramazan bayramını da şimdiden tebrik ediyorum.

Meslek büyüklerimize Allah'tan rahmet niyaz ediyorum. Bu sabah vefat eden Sabah Gazetesi'nin kıdemli muhabiri Murat Keklikçi'nin yanı sıra basınımıza önemli değerler katan fakat aramızda olmayan gazetecilere Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Bilhassa İsrail'in Gazze'deki soykırımını dünyaya duyurmaya çalışan 275 gazeteciyi yad ediyorum.

Bir hususu konuşmamın hemen başında ifade etmek isterim. Sizlerin de bildiği üzere gazeteciler ve yazarlar toplumun bir anlamda hafızasını teşkil eder.

Ramazan ayı insanın hem kendisiyle hem toplumla olan ilişkilerini yeniden düşünmesine, değerlendirmesine, kendisini sorgulamasına zemin hazırlayan müstesna bir zaman dilimidir. Özellikle gazetecilik ve yazarlık gibi hakikatin peşinde olan meslek mensupları için bu mübarek günler ayrı bir mana ve ehemmiyet arz eder.

Gerektiğinde eleştirerek, gerektiğinde sorgulayarak, gerektiğinde ise takdir ve teşvik ederek hayati bir kamu hizmetini yerine getiriyorsunuz. Tüm bunların yanında çağımızın baş belasına dönüşen dezenformasyonla da mücadele ediyor, haberin kaynağına iniyor, en objektif ve güvenilir bilgiyi milletimize aktarmak için hassasiyetle hareket ediyorsunuz.

Kimi zaman savaş ve sıcak çatışmaların göbeğinde, kimi zaman kriz ve afet döneminde, toplumun doğru ve teyit edilmiş haberlere erişebilmesi adına canınızı ortaya koyuyorsunuz. Bunun için her birinize şahsım ve milletim adına yürekten teşekkür ediyor. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum.

'BİLGİ VE ENFORMASYON AKIŞININ TARİHTE HİÇ OLMADIĞI KADAR HIZLANDIĞI BİR DÖNEMDE YAŞIYORUZ'

Güçlü bir toplum yapısı ancak sağlıklı bir bilgi akışıyla mümkündür. Hakikat ile söylenti, gerçekle algı arasındaki sınırın giderek belirsiz hale geldiği bir medya düzeninde gazetecilik toplum için adeta pusula işlevi görür. Hakikatin izini süren basın emekçilerimizin taşıdığı yük son derece mühim ve kritiktir. Sizler çok daha yakından tecrübe ediyorsunuz; bilgi üretimi ve enformasyon akışının tarihte hiç olmadığı kadar hızlandığı bir dönemde yaşıyoruz. Ancak bu hız taraflı, yapay ve maksatlı içeriklerin de yayılmasını kolaylaştırıyor. Teyit mekanizmasının sağlıklı işlemesinin tıkanmasına neden oluyor. Doğru ayakkabılarını giyene kadar, yalan dünyayı üç kez dolaşır.

'TÜM DÜNYANIN YÜZLEŞTİĞİ BİR TEHDİT HALİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA'

Ne yazık ki bugün hakikat ötesi çağ adı verilen tam da böyle bir dönemin içerisindeyiz. Bu sorun sadece ülkemizin değil, tüm dünyanın yüzleştiği bir tehdit haline dönüşmüş durumda. Bizler devlet olarak gerek İletişim Başkanlığımızla, gerekse diğer kurumlarımızla dezenformasyonla etkin biçimde mücadele ediyoruz ve edeceğiz.

Sizlere de önemli görevler düşüyor. Seçtiğiniz kelimelerle, yazdığınız yazılarla, milletimize verdiğini doğru bilgilerle bu tehditlerin önüne geçmeniz son derece önemlidir. Ülkemize yönelik beşinci kol faaliyetlerini, Türkiye'nin imaj ve itibarını hedef alan karalama kampanyalarını sizlerin de desteğinizle daha kolay ve hızlı engelleyebileceğimize inanıyorum. Her cephede adeta bir hakikat savaşı verdiğimiz bu dönemde medya kuruluşlarımızın daha fazla inisiyatif almasını, daha etkili olmasını bekliyoruz.

'KÜRESEL SİSTEM TARİHİ BİR KIRILMA YAŞIYOR'

Özellikle ikinci dünya savaşı sonrasında inşa edilen küresel sistemin tarihi bir kırılma yaşadığı bu dönemde gerçeklerin dünya kamuoyuna duyurulması gerekiyor.

Şu an bölgemizde İsrail'in koç başlığını üstlendiği yıkıcı bir savaş yaşanıyor. Masum çocuklar okullarında ders dinlerken acımasızca katlediliyor.

'İSRAİL KEYFİ SEBEPLERLE İLK KIBLEMİZ MESCİD-İ AKSA'YI 17 GÜNDÜR İBADETE KAPALI TUTUYOR'

İnsanlar asırlardır sahip oldukları topraklarından göç edilmeye zorlanıyor. İsrail tamamen keyfi sebeplerle, hiçbir yetkisi olmadığı halde, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa'yı 17 gündür Müslümanların ibadetine kapalı tutuyor.

Önce Gazze'yi ardından Yemen ve Lübnan'ı son olarak da İran'ı hedef alan saldırıların amacının sadece güvenlik olmadığını hepimiz biliyoruz.

'İSRAİL BÖLGEMİZİ ADIM ADIM FELAKETE SÜRÜKLEMEKTEDİR'

Saldırılarla eş zamanlı olarak vaat edilmiş topraklar hezeyanından kıyamet senaryolarına kadar çeşit çeşit garabetin gündeme getirilmesi elbette tesadüf değildir. Eline güç geçmiş, kendini diğer insanlardan üstün gören şebeke bölgeyi adım adım felakete sürüklemektedir.

'BU BARBARLIĞIN TÜM DÜNYAYA ANLATILMASI ÖNEMLİDİR'

Bu barbarlığın, bu cinnet halinin yankı uyandıracak şekilde tüm dünyaya anlatılması önemlidir. Dünyada söz ve etki sahibi olan bir ülke olarak geniş bir coğrafyaya hükmeden gazetelere, televizyonlara sahip olmalıyız.

Haber bültenlerinde cuma namazına giden öğrencilerin hedef gösterildiği karanlık günler figürleri ve figüranlarıyla birlikte artık geride kaldı.