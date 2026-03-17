Ömer Çelik: Senaryo hazırlıklarımız her an taze

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MYK toplantısına ilişkin basın açıklamasında, İlber Ortaylı’nın vefatına değinerek rahmet diledi ve Cumhurbaşkanlığı liderliğinde hazırlanan senaryoların her an güncel olduğunu belirtti. Çelik, dünya genelindeki savaş ve suikastlara dikkat çekerek İsrail’in Lübnan ve Gazze’ye yönelik saldırılarını eleştirdi, Hürmüz Boğazı meselesi ve bölgedeki barış için müzakere masası kurulması gerektiğini vurguladı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, parti genel merkezinde, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ömer Çelik'in açıklamalarında öne çıkanlar şöyle;

Büyük bir alimi kaybettik. Vefatıyla hafımızı kaybettik. Dün İlber Ortaylı'yı toprağa verirken, Kırım'dan gelen toprak mezarına eklendi. Cenab-ı Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun.

"SENARYO HAZIRLIKLARIMIZ HER AN TAZE"

Tabi ki Cumhurbaşkanımızın siyasi liderliğinin önderliğinde çeşitli senaryolar hazırlıklarımız her an var her an taze.

Bize karşı yükselen tehditlere karşı vereceğimiz cevap merhum Akif'in İstiklal Marşıdır. Allah bu millete bir daha İstiklal Marşı yazdırmasın. Bütün gayretimiz bunun için olacaktır.

Dünya büyük bir savaştan geçiyor. Bu süreçte Cumhurbaşkanımızın, Gazi Mustafa Kemal anısına verilen Atatürk Uluslararası Barış Ödülü'nün BM Genel Sekreteri Gutteres'e verilmesini çok anlamlı kabul ediyoruz.

İran'da üst düzey isimlere suikast yapıldığı bilgisi geçiyor. Tabi burada bambaşka bir tablo çıkıyor. Amerika'dan yapılan açıklamalara baktığımızda İran'ın haksız ve hukuksuz saldırılara karşı yapacaklarının değerlendirilmediği görülüyor.

HÜRMÜZ BOĞAZI MESELESİ

Bu gidişin sonu iyi değil. Bu gidiş bu işi başlatanların da kontrol edemeyeceği bir noktaya gelir. O yüzden hayatın her alanında temel ülkedir. Bir çıkış planınız yoksa hiçbir işe girmeyeceksiniz. Hele uluslararası toplumu böylesine sarsacak, yani Hürmüz-Boğazı meselesinden bölge barışına tehdit edecek bir takım gelişmelere kadar sonuçlar doğuracak bir iş karşısında böylesine bir tablonun ortaya çıkması, kız çocuklarının okullarda iki kere bombalanarak vurulması bir felaket. Ama daha büyük felaketlerden bir tanesi de şu, İsrail'in bir devlet olarak suikast yöntemlerine başvurması.

"MÜZAKERE MASASI KURULMALIDIR"

Savaş durmalıdır. Müzakere masası kurulmalıdır. Bir ülkeyi rejimini sevmiyorum diyerek bombalamak çok kötü şeylerin kapısını açar.

Bu suikastlar yöntemiyle İsrail'in ortaya koyduğu dayatma felaketler getirecektir. İsrail'e karşı dünya net bir tutum almadığı sürece İsrail'i daha vahşi davranmaya teşvik etmiş oluyor.

İsrail net bir biçimde Lübnan'ı Gazzeleştimeye çalışıyor.

MEZHEP TARTIŞMASI UYARISI

İç kamuoyumuzda bu meseleler değerlendirilirken kesinlikle mezhep tartışmalarından uzak durulması gerekir. Bu mezhep tartışmalarını içimize kim sokuyorsa bilelim ki bunlar çok tehlikeli dış destekli sosyal medyanın algoritmalarıyla da oynanarak bizim bağışıklık sistemimizi zayıflatmaya yönelik gündemlerdir.

Sırf mezhebimiz farklı diye mazlumun hakkını savunmamak da siyasi mezhepçiliktir. Bunları asla kabul edemeyiz. Meşru göremeyiz veülkemizin içine bu fitnenin sokulmasına asla müsaade etmemeliyiz.

İran'ın ülkemizi hedef alan füzeler atmaması gerektiğini bunun yanlış olduğunu söyledik. Bunun çok başka sonuçları olacaktır. Doğru olan bölge barışını savunan bütün kardeş ülkelerle barış adalet inisiyatifinin ortaya koyulmasıydı. Bunun dünyada en güçlü sesi Cumhurbaşkanımız olmuştur.

Siyonist yayın organlarında İran'daki Kürtler İran rejime karşı ayaklanacak şeklinde bir takım değerlendirmeler görüyoruz. İran'daki Kürt kardeşlerimizin hiçbir şekilde Siyonist saldırganlığın tarafı olması söz konusu değil.

YUNANİSTAN'IN ADALARI SİLAHLANDIRMASI

AB net bir şekilde güvenlik vizyonu açısından ne kadar etkisiz olduğu ortadır. Rum kesiminin İsrail'e yakın ilişkileri Doğu Akadeniz'de istikrarsızlık getiriyor.

SİYASETTE MAL VARLIĞI TARTIŞMASI

Belge ve delil yok, bakanımız yargıya gideceğini söyledi. CHP kendi gündemine hakim değil, siyaset üretemiyor. Kes-kopyala- yapıştır yapıyor. CHP silgisi kaleminden önce biten tek siyasetçi, bu konuda lider olabilir. Özel CHP'yi tarihten silecek. Bizim için bir zulüm ama mecburen konuştuğu için de cevap veriyoruz.