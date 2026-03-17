BBC, 42 dilde yayın yapmasına rağmen anneliği bir tuzak olarak tanımlayan tartışmalı makalesini sadece Türkçe ve Arapça servis etti. Bu hamle genç nüfusunu korumaya çalışan Türkiye ve bölge ülkelerine yönelik bir müdahale olarak görülüyor.

Nüfusun stratejik bir güç olduğu günümüzde, gelişmiş ülkeler yaşlanan nüfuslarını gençleştirmek için teşvik paketleri açıklarken, İngiliz yayın organı BBC'nin yayın politikası dikkat çekici bir çelişkiyi gözler önüne seriyor. Kurum, "Anne olmaktan pişmanlık duyan kadınlar anlatıyor: Kaçamayacağınız bir tuzak gibi" başlıklı dosyasıyla, aile kurumunu ve annelik duygusunu hedef alan bir söylemi dolaşıma soktu.

ANNELİK BİR ENGEL OLARAK SUNULUYOR

Makalede, çocuk sahibi olmanın kadınların hayatından çaldığı iddia edilerek, annelik süreci adeta bir felaket senaryosu gibi işleniyor. Metinde yer alan ifadeler, anneliğin bireysel özgürlükleri kısıtlayan bir yük olduğu algısını pekiştirmeyi amaçlıyor. Makalede görüşlerine yer verilen annelerin şu sözleri, metnin temel yaklaşımını özetliyor:

"Annelik sağlığımı, zamanımı, paramı, gücümü ve bedenimi aldı. Bedeli çok yüksek ve maliyeti sonsuza kadar sürecek."

İSRAİLLİ SOSYOLOGDAN İDEOLOJİK DESTEK

Haberin içeriğinde, annelik pişmanlığı üzerine çalışmalarıyla bilinen İsrailli sosyolog Orna Donath'ın görüşlerine geniş yer ayrılıyor. Donath'ın, annelik pişmanlığını sevgisiz ebeveynlikle ilişkilendirmenin hatalı olduğunu savunduğu ifadeler, aile yapısını zayıflatmaya yönelik akademik bir kılıf olarak kullanılıyor. Donath'ın bu görüşleri, anneliği kutsal bir görevden ziyade, bireyin hayatını karartan bir tercih olarak konumlandırma çabasının bir parçası olarak öne çıkıyor.

SADECE TÜRKÇE VE ARAPÇA YAYINLANMASI MANİDAR

BBC'nin dünya genelinde 42 farklı dilde yayın yapmasına rağmen, bu özel dosyayı sadece Türkçe ve Arapça dillerinde servis etmesi, meselenin tesadüf olmadığını gösteriyor. Genç ve dinamik nüfus yapısıyla bölgesel bir güç olan Türkiye'nin, aile yapısını koruma ve nüfusunu dinamik tutma konusundaki kararlılığı, bu tür yayınlarla hedef alınıyor.

Türkiye'nin milli çıkarları ve demografik geleceği açısından bu tür yayınlar, toplumsal yapıyı dönüştürmeyi amaçlayan birer nüfus mühendisliği projesi olarak değerlendiriliyor. Aile kurumunu zayıflatmayı hedefleyen bu tür içeriklerin, özellikle Türkiye gibi genç nüfusun stratejik önem taşıdığı ülkelerde yoğunlaştırılması, İngiliz medyasının bölgeye yönelik bakış açısını ve niyetini bir kez daha sorgulatıyor.