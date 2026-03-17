Güney Marmara'da bazı feribot seferleri iptal edildi

Güney Marmara'da olumsuz hava koşulları nedeniyle yarınki bazı feribot seferleri iptal edildi.

Abone ol

GESTAŞ AŞ'den yapılan açıklamaya göre, yarın Güney Marmara-Adalar hattında, Erdek'ten saat 11.00 ve 19.15, Balıklı'dan saat 12.00, 17.45 ve 20.15, Avşa'dan saat 13.00 ve 16.45 ile Marmara'dan saat 16.00 ve 21.15 kalkışlı feribot seferleri, olumsuz hava şartlarından dolayı yapılamayacak.

Ayrıca, Avşa'dan saat 06.00, Marmara'dan saat 06.45 ve Balıklı'dan saat 07.45 seferleri de olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edildi.