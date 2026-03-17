Özgür Özel Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlığını açıkladı Akın Gürlek'ten jet yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Adalet Bakanı Akın Gürlek'e ait olduğu iddia edilen mal varlığını açıklayarak "Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. Aldığı maaşla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış" dedi. Özel'in iddialarının hayal ürünü olduğunu belirten Akın Gürlek, "Yasal süreçleri derhal başlatıyorum" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, bugün parti genel merkezinde Adalet Bakanı Akın Gürlek’in mal varlığını açıkladığı "Turpun Küçüğü" başlıklı basın toplantısı düzenledi. Özel, toplantıda elindeki belgeleri paylaştı, Akın Gürlek'in sahip olduğunu iddia ettiği taşınmazları sıraladı. 452 milyon lira mal varlığı ve bir de yatı olduğu iddiaları üzerine Adalet Bakanı Gürlek, Özgür Özel'e sert tepki gösterdi ve dava açacağını duyurdu.

"Açık bir algı operasyonudur"

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in Özgür Özel'in iddiaları üzerine yanıtı şöyle:

-"Özgür Özel’in bugün şahsıma yönelik yaptığı açıklamalar, herhangi bir delile dayanmayan, kamuoyunu yanıltmaya yönelik açık bir algı operasyonudur.

-20 yılı aşkın süredir çeşitli kademelerde devletime hizmet ediyorum. Hâkim olan eşim ile birlikte mal varlığı beyanlarımızı, ilgili mevzuat çerçevesinde düzenli şekilde yetkili makamlara sunmaktayız.

-Özgür Özel’in eline tutuşturulan kâğıtlarda yer alan, ancak gerçekte tapu kayıtlarında karşılığı olmayan hayal ürünü bu iddialar tamamen kamuoyunu yanıltmaya yöneliktir.

-Kendisinin bu yaklaşımı ne yazık ki yeni de değildir. Daha önce de kamuoyuna yüksek perdeden sunduğu iddiaların yalan olduğu defalarca ortaya çıkmıştır.

-Yargı görevim süresince terör ve organize suç yapılarıyla yürüttüğüm mücadele nedeniyle şahsımı bu şekilde sorumsuzca hedef göstermesi, sistematik bir karalama kampanyasının parçasıdır.

-Elinde gerçekten bilgi ve belge olduğunu iddia edenlerin adresi siyasi kürsüler değil, ilgili yargı mercileridir.

-Bu iftiralar karşısında, başta manevi tazminat olmak üzere gerekli yasal süreçleri derhal başlatıyorum."

ÖZGÜR ÖZEL MAL VARLIĞI İÇİN NE DEMİŞTİ?

Özgür Özel, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Akın Gürlek'e ait olduğunu iddia ettiği mal varlıklarını böyle açıklamıştı:

-"Elde 12 mülk var. Değeri 325 milyon TL. Satılan 4 konut var. Değeri 126 milyon TL.

-Toplam 452 milyon TL'lik gayrimenkul ya da paraya çevrilmiş gayrimenkul var. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı maaşıyla 190 yılda alamayacağı kadar gayrimenkul almış.

-10 hakim ve savcı, 19 yıl çalışsalar, bütün parayı birleştirseler bunların hepsini aynı anda alıyorlar".

YAT ALDI İDDİASI

-"62 milyon TL. 87 yıllık maaşıyla alamayacağı yatı alıcı gözüyle gezdi, Pazarlık etti. Lüksemburg'da o yatın bir eşi var şimdi limanda demirli. Türkiye'den alınmadı. Hollanda'dan alındı Lüksemburg'da bir limanda demirli.