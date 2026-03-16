Ertelenen İBB duruşmasında mahkeme başkanıyla kavga eden CHP'li vekil hakkında bomba iddia

İBB davasının beşinci celsesi yaşanan gerilim nedeniyle ertelendi. Duruşmada olay çıkaran CHP İstanbul Milletvekili Turan Taşkın Özer'in bu davanın sanığı olduğunu belirten gazeteci Barış Yarkadaş, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda "Bakmayın öyle üst perdeden konuştuğuna.. “Vekil olmasam bu davadan en az 30 yıl yatardım” diye konuştuğuna birçok kişi şahittir." ifadelerine yer verdi.

Abone ol

İBB davasının 5. duruşması başlamadan sona erdi. Duruşmanın başında mahkeme heyeti ile CHP'li vekiller arasında 'yer' tartışması yaşandı.

CHP'nin avukat kökenli vekilleri izleyici bölümüne geçmeyi reddetti. Vekiller tartışınca mahkeme heyeti davaya başlamadan ara verdi ve salonu terketti.

Yaşanan gerilimde ön sırada yer alan CHP İstanbul Milletvekili Turan Aşkın Özer'e gazeteci ve eski CHP'li milletvekili Barış Yarkadaş, sert tepki gösterdi.

Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Yarkadaş, samimi olmamakla suçladığı Özer'in dokunulmazlık zırhıyla şov yaptığını öne sürdü. İşte o çok konuşulacak paylaşım:

VAY VAY VAY VAY… TAŞKIN ÖZER “HUKUKÇU” OLDUĞUNU “HATIRLAMIŞ..”

CHP İstanbul Milletvekili “Avukat” Turan Taşkın Özer, bugün Silivri’de yine şov yapmaya çalışmış. “Milletvekili” sıfatı taşıması dolayısıyla “Avukatlık yapamayacağı” kesin bir hükümle belirlenmiş olmasına rağmen, gidip avukatlara ayrılan bölümde oturmuş. Üstüne bir de “cübbe” geçirmiş.

“Dokunulmazlık” hakkını da istismar ederek “İzleyici kısmına geçin” diyen 40 Ağır’ın başkanına “Gücünüz yetiyorsa çıkarın” demiş…

HALK TV, SÖZCÜ TV ve troller için yeterli malzeme verildiği ve “süper direnildiği” havası yayıldığına göre gerisinin hiçbir önemi yok… Varsın bu saçmalıklar yüzünden dava süremesin ve tahliye bekleyen onlarca kişinin “savunma hakkı” gasp edilsin… Şovmenler için bunun hiç önemi yok…

"Kendisi bu davanın sanığıdır!"

Turan Taşkın Özer, bugün aslında yanlış bir yere oturmuş. Onun oturması gereken yer; SANIK sandalyesidir! Zira kendisi bu davanın sanığıdır! Ancak milletvekili dokunulmazlığımın arkasına saklandığı için mahkemede şov yapmaktadır.

Bakmayın öyle üst perdeden konuştuğuna.. “Vekil olmasam bu davadan en az 30 yıl yatardım” diye konuştuğuna birçok kişi şahittir. Kovuşturma dosyasına girmemek için kimleri aracı yapmaya çalıştığı bilinmektedir.

Turan Taşkın Özer, dokunulmazlığın arkasına sığınıp jandarmaya caka satacağına; gitsin TBMM’ye bir dilekçe versin ve dokunulmazlığının kaldırılmasını istesin. Sonra da mahkeme heyetinin önüne gelsin, suçlamaları çürütsün.

"900'e yakın CHP'liyi savunma almadan ihraç etti"

İddianameleri yazanları pişman etsin. Biz de kendisini alkışlayalım. Güya hukukçu imiş.. Neyin hukukçususun Özer? Sen başkanı yaptırıldığın SÖZDE YÜKSEK DİSİPLİN KURULU’NDA 900’e yakın CHP’linin SAVUNMASINI BİLE ALMADAN partiden atma utancını taşıyan birisin.

900’e yakın insanı “aldığın talimatla” partiden atma rezilliğin senin hukukçu vasfını ortadan kaldırdı bile… Senin hukukla hukukçulukla ne ilgin var? Hukukçu olsan bir milletvekilinin cübbe giyerek duruşmaya katılamayacağını bilirdin. Yarın AK PARTİ’li “avukat - milletvekilleri” duruşmalara bu şekilde girerse ne diyeceksin? Yoksa bunun önünü açmaya mı çalışıyorsun?

“Arka kapı diplomasisi”ndeki yeni göreviniz bu mu yoksa? Bak bugün senin şov merakın yüzünden kaç kişinin tahliyesi daha ertelendi. İnsanları mağdur etmek hoşunuza mı gidiyor? Siz bundan memnun olabilirsiniz ama cemaat yurtlarında yetişmemiş ve çıkarları için CHP’li olmamış biz GERÇEK CHP’liler yaptıklarınızdan utanıyoruz. Milyonlarca CHP’li de benim gibi düşündüğü için SİLİVRİ’ye gelmiyor.

"İnsanlar şova değil hakikate bakıyor"

Ergenekon - Balyoz kumpaslarında bariyerleri yıkıp geçen insanlar buharlaşmadığına göre Silivri’deki yalnızlığınızın sebebi gayet net bir şekilde anlaşılıyor sanırım. İnsanlar şova değil hakikate bakıyor. Şovu bırakın da mahkeme başlasın. İnsanları daha fazla mağdur etmeyin.