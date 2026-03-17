İran Dışişleri Bakanı Erakçi'den Hürmüz Boğazı açıklaması

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e Hürmüz Boğazı'ndaki durumun ABD-İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın bir sonucu olduğunu bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığının yazılı açıklamasına göre, Erakçi, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü.

Görüşmede, ABD ve İsrail'in İran'a karşı askeri saldırganlığının BM Şartı ve uluslararası hukuk temel ilkelerini ağır bir şekilde ihlal ettiğini Guterres'e ileten Erakçi, BM'nin ve Genel Sekreterin bu saldırganlığı kesin ve açık bir şekilde kınama ve saldırganları BM Şartının 7. bölümü uyarınca hesap verebilir hale getirme sorumluluğunu hatırlattı.

Erakçi, bölge ve Hürmüz Boğazı'ndaki güvensizliğin kaynağının ABD-İsrail'in İran'a karşı açtığı savaşın bir sonucu olduğunu belirterek, uluslararası toplumun dikkatinin "güvensizliğin ana kaynağına, yani Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin askeri saldırganlığına" çekilmesi gerektiğini ifade etti.

Erakçi, görüşmede şunları kaydetti:

"Hürmüz Boğazı'ndaki durum, bölgedeki genel durum dikkate alınmadan değerlendirilemez çünkü Hürmüz Boğazı'ndaki denizcilik faaliyetlerinin aksaması, Amerika Birleşik Devletleri ve Siyonist rejimin dayattığı savaşın sonucudur. Barış ve güvenlikle ilgilenen her ülke veya uluslararası kurum, bu iki rejimin suçlarını sorumlu bir şekilde ve uzlaşmacı bir tavır sergilemeden kınamalı ve İran milletine karşı askeri saldırganlıklarına son verilmesini talep etmelidir."

İsrail'in Lübnan'a saldırılarına da değinen Erakçi, "İşgal altındaki Filistin'de ve bölgedeki ülkelere karşı İsrail'in kanunsuz suçlarına yönelik devam eden ihmal ve kayıtsızlık, yalnızca bu rejimin saldırganlık çemberinin genişlemesine ve bölgenin ve dünyanın güvensizliğinin artmasına yol açacaktır." ifadelerini kullandı.

Almanya: Hürmüz Boğazı en kısa sürede yeniden geçilebilir hale gelmeli ve savaş bir an önce sona ermeli
Almanya: Hürmüz Boğazı en kısa sürede yeniden geçilebilir hale gelmeli ve savaş bir an önce sona ermeli
Mücteba Hamaney hakkındaki 'Rusya' iddiası olay olmuştu! Açıklama geldi
Mücteba Hamaney hakkındaki 'Rusya' iddiası olay olmuştu! Açıklama geldi
"Yakıt tasarrufu" amacıyla çarşamba günleri tatil ilan edildi
"Yakıt tasarrufu" amacıyla çarşamba günleri tatil ilan edildi
Mücteba Hamaney aracıların barış teklifini "Şimdi zamanı değil" diyerek reddetti
Mücteba Hamaney aracıların barış teklifini "Şimdi zamanı değil" diyerek reddetti
Suriye'nin terör örgütü YPG’den temizlenen Rakka ilinde yerel seçim yapıldı
Suriye'nin terör örgütü YPG’den temizlenen Rakka ilinde yerel seçim yapıldı
Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlanacak! Vakıf anlayışıyla şehit yakınlarına umre imkânı
Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlanacak! Vakıf anlayışıyla şehit yakınlarına umre imkânı
Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheliye tutuklama
Manisa'da uyuşturucu ticareti iddiasıyla 3 şüpheliye tutuklama
Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi!
Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi!
Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltında
Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltında
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 55 kişi gözaltına alındı
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 55 kişi gözaltına alındı
Testo Taylan ismi ile tanınan Taylan Özgüç Danyıldız gözaltına alındı
Testo Taylan ismi ile tanınan Taylan Özgüç Danyıldız gözaltına alındı
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 17 günde yaklaşık 4 bin saldırı düzenledi
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 17 günde yaklaşık 4 bin saldırı düzenledi