İstanbul'da bayramda ulaşım ücretsiz! Bahçe markette de indirim var

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi, 20-22 Mart 2026 tarihlerini kapsayan Ramazan Bayramında ulaşımın ücretsiz olacağını duyurdu. Ücretsiz ulaşım için kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahibi olmak yeterli. Ramazan Bayramı dolayısıyla Bahçe Market şubelerinde de indirim var.

İstanbul'da Ramazan Bayramı boyunca kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için İBB bünyesindeki tüm toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek. İETT, ana hatlar olan otobüs ve metrobüsün yanı sıra nostaljik tramvay, tarihi tünel ve Adalar'daki elektrikli araçlarda tam kapasiteyle çalışacak. Ayrıca iki kıtayı birleştiren BUSFORUS araçları da İstanbul’u keşfetmek isteyenler için 10.00-17.00 saatleri arasında seferlerine devam edecek.

İBADETHANE VE MEZARLIKLARDA TEMİZLİK

Şehir genelindeki 44 tarihi camide bayram öncesi bakım ve temizlik çalışmaları bitirildi. Ekipler, Asya ve Avrupa yakasındaki yaklaşık 100 mezarlık ve cami çevresinde yıkama ve süpürme faaliyetlerini bayram boyunca sürdürecek. Bayram namazı sonrasında ise Eminönü, Eyüp Sultan ve Ayasofya-i Kebir Camii gibi merkezi noktalarda vatandaşlara çorba ve sandviç ikramı yapılacak.

MEHTER VE İNDİRİM VAR

Bayram coşkusunu artırmak adına İBB Mehteranı özel bir programla İstanbullularla buluşacak. Arife günü Eyüpsultan Camii önünde başlayacak olan konserler, bayramın diğer günlerinde Sultanahmet Meydanı'ndaki Turşucuzade Konağı önünde devam edecek.

Bahçe Market şubelerinde ve internet sitesinde bayram boyunca tüm ürünlerde %10 indirim uygulanacak.

Bayramın ilk günü belirli mezarlıklardaki şubeler hizmet verirken, ikinci günden itibaren tüm mağazalar açık olacak.