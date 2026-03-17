Almanya: Hürmüz Boğazı en kısa sürede yeniden geçilebilir hale gelmeli ve savaş bir an önce sona ermeli

Almanya Dışişleri Bakanı Johann Wadephul, "Hürmüz Boğazı mümkün olan en kısa sürede yeniden geçilebilir hale gelmelidir. Bu savaşın bir an önce sona ermesi gerekir." dedi.

Almanya Dışişleri Bakanı Wadephul, Yunanistan Dışişleri Bakanı Yorgos Yerapetritis ile Berlin'de düzenlenen ortak basın toplantısında güncel gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Wadephul, İran'a yönelik saldırılar ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin soruya, "Hürmüz Boğazı mümkün olan en kısa sürede yeniden geçilebilir hale gelmelidir. Bu savaşın bir an önce sona ermesi gerekir." yanıtını verdi.

Basra Körfezi üzerinden petrol ve doğal gazın yanı sıra dünya çapında ihtiyaç duyulan gübrenin nakliyatının da yapıldığına dikkati çeken Wadephul, "Bu nakliyatların durması, dünya çapında gıda güvenliği üzerinde yıkıcı etkilere yol açacaktır." dedi.

Wadephul, ABD ve İsrail'den askeri çatışmanın gidişatı hakkında kendilerini bilgilendirmelerini istediklerini belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Askeri hedeflerin ne zaman gerçekleştirilmiş olacağına dair bilgiye ihtiyacımız var ve Körfez ülkeleriyle birlikte ama aynı zamanda Avrupa Birliği (AB) olarak da müzakerelerin başlatılabilmesi için hazırlık yapmamız gerektiğine inanıyoruz. Sonuçta bu bölgede de güvenli deniz taşımacılığı ancak yeni bir güvenlik mimarisi çerçevesinde sağlanabilecek ve bunun için çalışmamız gerekecek. Bu kesinlikle uzun soluklu ve zahmetli bir çalışma olacak ancak bence bunun başlaması için şimdiden hazırlık yapmalıyız."

Mevcut durumun Hürmüz Boğazı'ndan güvenli geçişin mümkün olmadığını gösterdiğini aktaran Wadephul, bu konuda Savunma Bakanı Boris Pistorius'un, "Eğer Amerikan silahlı kuvvetleri bunu askeri olarak güvence altına alamıyorsa, o zaman Avrupalılar da muhtemelen bunu yapamayacaklardır." sözüne atıfta bulunarak Almanya'nın askeri bir operasyona katılmayacağını bir kez daha vurguladı.

Wadephul, sonuç olarak Körfez ülkeleriyle ve bir ölçüde İran'ın da dahil olduğu, sonunda geçişi yeniden mümkün kılacak anlaşmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

AB'nin genişlemesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nin (GKRY) NATO'ya üyelik talebi gibi son dönemde gündemde olan konulara da değinen Wadephul, özellikle Batı Balkan ülkelerine işaret ederek, "Tarihi durumu değerlendirmemiz ve bu ülkelerimize bu dönemde gerçekçi bir üyelik şansı vermemiz gerektiği konusunda aynı görüşteyiz. Bunun, AB'deki Yunan dönem başkanlığı için büyük önemi olacağına inanıyorum." dedi.

Wadephul, aynı şeyin Kıbrıs meselesini de içeren Yunanistan-Türkiye ilişkileri için de geçerli olduğuna dikkati çekerek, "Bence şu anda bu konuda birbirimize yaklaşmak ve geçmiş on yıllarda çözülemeyen sorunları ve çatışmaları çözmek için tarihi bir fırsat var. Avrupalılar, Kıbrıs'ın AB'ye katılımıyla bu sorunun çözüleceği umudunu bağlamışlardı. Ne yazık ki tam tersi oldu. Sorun daha da sertleşti. Bu nedenle, bu konuda yeni bir esneklik sağlamak ve belki de geçmişte açılamayan yeni kapıları açmak için şimdi yeni bir girişimde bulunmamız gerektiğini düşünüyorum." diye konuştu.

İlişkilerin genel olarak yumuşamasının AB'ye fayda sağlayacağı görüşünde olduğunu anlatan Wadephul, "Sadece kendi adımıza konuşarak, bu konuları Türkiye ile de görüşmek için kesinlikle tüm imkanları değerlendireceğimizi söyleyebilirim. Herkes nerede olduğumuzu biliyor. Tarafsız değiliz. Avrupa Birliği'ndeyiz. Birbirimize aitiz. Bir topluluk içinde birbirimize bağlıyız. Bu, Yunanistan, Kıbrıs (GKRY) ve Almanya için de geçerlidir. Bu nedenle, elbette bu tartışmada tarafsız bir katılımcı değiliz. Ancak Almanya, gerginliğin daha da azalmasına herhangi bir olumlu katkı sağlayabilirse, bunu memnuniyetle yapmaya hazırız. " ifadelerine yer verdi.

Yunan bakan

Yunanistan Dışişleri Bakanı Yerapetritis de İsrail'in Lübnan'a düzenlediği saldırılara değinerek, "Lübnan'daki durum bizi endişelendiriyor ve bu ülkenin egemenliğinin önemini vurguluyoruz. Burada istikrarın korunması da önemli." dedi.

Orta Doğu'da tek gerçekçi ve uygulanabilir çözümün, tüm bölgenin güvenliğini tam olarak garanti edecek bir Filistin Devleti'nin kurulması yoluyla kalıcı barış sağlanması olduğunu vurgulayan Yerapetritis​​​​​​​, İsrail'in güvenliğinin garanti altına alınması, Filistinli yetkililerin de Gazze Şeridi ve Batı Şeria'nın yönetimini devralmaları gerektiğini ifade etti.

Orta Doğu'nun büyük bir kısmını ilgilendiren çatışma durumunun ve bundan etkilenen insanların durumunun kendilerini meşgul ettiğini ve endişelendirdiğini dile getiren Yerapetritis​​​​​​​, "Gerekli önlemleri alıyoruz." dedi.

Yerapetritis,​​​​​​​ sorunun sadece bu bölgeyle sınırlı olmadığına, Afrika'daki durumun da özellikle patlamaya hazır olduğuna dikkati çekerek, "Bu konuda büyük bir baskı altındayız. Yunanistan'ın, sınırların etkili şekilde korunmasını sağlayabilmek için gerekli dayanışmayı da görmesi önemli. Bizim görevimiz, Yunanistan'ın sınırlarını ama aynı zamanda Avrupa sınırlarını da etkili şekilde korumaktır." diye konuştu.

AB genişlemesiyle ilgili Yunanistan'ın 2027'nin ikinci yarısında üstleneceği AB dönem başkanlığına işaret eden Yerapetritis​​​​​​​, Batı Balkan ülkeleri için yeni bir dinamik ve yeni bir vizyon sunulması gerektiğini, böylece Avrupa'ya giden bu yolun gerçekten yürünebilir hale gelebileceğini belirtti.

Yerapetritis​​​​​​​, Yunan gemilerinin güvenliğinin önemine dikkati çekerek, herkese serbest deniz seyrini ve deniz hukukunu ihlal eden eylemlerden kaçınmaları çağrısından bulundu.

GKRY'nin NATO'nun genişleme kararı alması halinde üye olup olamayacağının sorulması üzerine Yerapetritis​​​​​​​, "NATO'ya gelince, elbette Yunanistan Kıbrıs'ın (GKRY) kararlarını destekleyecektir. Her türlü genişlemenin aslında daha fazla dayanıklılık ve dayanışma koşullarını beraberinde getirdiğine dair görüşümüz değişmemiştir." ifadesini kullandı.