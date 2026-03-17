A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılmayı garantiledi

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri'nde Japonya'nın Arjantin'i mağlup etmesiyle finallere katılmayı garantiledi.

İstanbul'un ev sahipliği yaptığı C Grubu'nda beşinci ve son maçlar başladı.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan günün ilk müsabakasında Japonya, Arjantin'i 83-39 mağlup etti.

Bu sonuçla grupta iki galibiyeti bulunan Türkiye'nin ilk 4'te yer alması kesinleşti. Ay-yıldızlılar, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı kazandı.

Milli takım, gruptaki 5. ve son maçında saat 20.30'da Macaristan ile karşı karşıya gelecek.

