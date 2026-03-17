IBAN hesabınıza 'yanlış' gelen para sizi hapise sokar! Sakın bunu yapmayın

IBAN hesaplarına 'yanlışlıkla para' yollama taktiği hesap sahibini yakıyor. Dolandırıcılar 'yanlışlıkla para gönderdik geri yollar mısınız?' diye kişiyi arıyorlar. Bu parayı yollarsanız siz de sorumlu oluyorsunuz. Uzmanlar bunu sakın yapmayın, parayı bankanıza bildirin diye uyarıyor.

'Hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik. Geri gönderebilir misiniz'? Böyle bir telefon aldığınızda sakın bunu yapmayın. Parayı verdikleri IBAN'ına yolladığınızda başınız derde giriyor. Böyle bir durumda yapacağınız şey durumu bankanıza bildirmek.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümünde görevli Dr. Öğretim Üyesi Serkan Varsak, IBAN dolandırıcılarının uyguladığı yöntemleri anlattı. Bu yöntemlerden biri "IBAN kiralama" ... Bu yöntem kara para aklama amacıyla kullanılıyor ve özellikle özellikle üniversite öğrencilerinin hesaplarından yararlanıyorlar.

IBAN'A YANLIŞLIKLA PARA GELİRSE...

Dolandırıcıların kara para aklama amacıyla buldukları en etkili yöntemlerden biri 'yanlışlıkla para' yollama taktiği. IBAN'larını tespit ettikleri kişilerin hesaplarına küçük miktar para gönderen dolandırıcılar, daha sonra hesabına para gönderilen kişiyi arıyorlar ve 'Hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik. Geri gönderebilir misiniz' diyorlar. Bunu yaptığınızda kara para aklama sistemine dahil oluyorsunuz. Serkan Varsak durumu şöyle izah etti:

-Hesabınıza yanlışlıkla para gönderdik. Geri gönderebilir misiniz' diyorlar. Siz de karşı tarafın gönderdiği IBAN'a parayı geri atıyorsunuz. Malum, birisi size para gönderdiği zaman karşı tarafın IBAN'ını göremiyorsunuz. Onlar da bu durumdan yararlanıyorlar.

- "Aslında parayı sizi arayan dolandırıcı değil, onun ortaklarından biri gönderiyor. Karşı taraf paranın miktarını söyleyince güven kazanıyor. Siz de söylenen IBAN'a parayı gönderince suça ortak oluyorsunuz."

NE YAPMAK LAZIM?

Bu tarz durumlarda bankayla iletişime geçilerek hesabın bloke edilmesi gerektiğini vurgulayan Varsak, izlenecek yolu şöyle aktardı;

-"Bu parayı, bankanızın ilgili IBAN'a göndermesini sağlayın. Aksi takdirde siz de işin muhatabı olmuş oluyorsunuz.

-Bu kişi kara para aklıyor olabilir. Böylece aradan çıkmış, hiçbir suça karışmamış oluyor."

Varsak, kimi dolandırıcıların ise ele geçirdikleri hesapların aktiflik durumunu kontrol etmek için buralara para gönderdiğini dile getirdi.

SAHTE İLANLARA DİKKAT!

Başka bir yönteme ilişkin de örnek veren Varsak, sunları anlattı;

-"Araç ya da gayrimenkul alım satımı yapılan internet sitelerine, satışa sunulan malın piyasa değerinin çok daha altında sahte ilanlar verilebiliyor. Siz de mala talip olduğunuzda, söylenilen IBAN'a küçük miktarda kapora göndermeniz isteniyor. Birkaç bin lira gibi bir miktar istenilince bunu vermekten korkmuyorsunuz."

Varsak, dolandırıcıların bu işlemi günde onlarca kişiye yaptıklarını, böylece büyük miktarda para topladıklarını sözlerine ekledi.