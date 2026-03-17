IC Holding veri merkezi çözümlerini küresele taşıyacak işbirliğine imza attı

IC Holding, Future Enerji (FE) ve Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ile Türkiye'de geliştirilecek veri merkezi çözümlerini küresel pazarlara sunmak için mutabakat zaptı imzaladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, inşaat, enerji ve altyapı sektörlerinde faaliyet gösteren IC Holding, veri merkezi sektöründe uluslararası ölçekte stratejik bir işbirliğine imza attı.

IC Holding, Future Enerji ve Japon teknoloji şirketi Mitsubishi Heavy Industries arasında imzalanan mutabakat kapsamında, Türkiye'de geliştirilecek veri merkezi çözümlerinin küresel pazarlara taşınması planlanıyor. Başta Türkiye olmak üzere Avrupa ve Orta Doğu'da yapay zeka odaklı ve yüksek verimli veri merkezi yatırımlarının hayata geçirilmesi öngörülüyor.

İşbirliği kapsamında, projeler, modülerden 'hyperscale' ölçeğe kadar genişleyecek şekilde kurgulanırken yatırım ve uygulama süreçleri de bu yapı doğrultusunda ele alınacak.

Taraflarca geliştirilecek ve 'Joint Solution' olarak adlandırılan ortak çözüm modeli ilk aşamada Birleşik Arap Emirlikleri, İspanya ve Finlandiya gibi ülkelerde uygulanacak. Söz konusu modelin küresel pazarlara sunulacak bir çözüm paketine dönüştürülmesi amaçlanıyor.

İşbirliğiyle Türkiye'nin mühendislik gücünün veri merkezi gibi yüksek teknoloji gerektiren alanlarda uluslararası pazarlara taşınması hedefleniyor.

İşbirliğinin odağında, veri merkezlerinin en kritik bileşenleri olan mekanik, elektrik ve tesisat paketlerine yönelik kapsamlı bir çalışma modeli yer alıyor. Bu kapsamda Mitsubishi Heavy Industries'in modüler sistem tasarımı, mühendislik ve kritik ekipman tedariğindeki küresel deneyimi, IC Holding'in inşaat altyapısı ile grup iştiraki Treysan'ın modüler sistem bileşenlerindeki üretim kabiliyeti ve Future Enerji’nin yatırım ve yapılandırma çerçevesiyle birleşecek.

Bu yaklaşım kapsamında, yerli üretimin etkin biçimde kullanılması ve yerli teknolojik altyapının desteklenmesi de temel öncelikler arasında değerlendiriliyor. Acil durum jeneratörlerinden yüksek verimli endüstriyel soğutma sistemlerine kadar en ileri teknolojik donanımların kullanılacağı projelerde, IC Holding sürdürülebilirlik ve operasyonel mükemmellik kriterlerini en ön sıraya koyuyor.

'Türk mühendisliğinin rekabetçi gücünü küresel arenada kanıtlamayı hedefliyoruz'

Açıklamada görüşlerine yer verilen IC Holding Üst Yöneticisi (CEO) Can Çaka, veri merkezlerinin dijital ekonominin vazgeçilmez unsurları arasında yer aldığını belirtti.

Küresel veri trafiğinin hızla arttığı bir dönemde sürdürülebilir ve güvenli veri merkezi yatırımlarının önemine işaret eden Çaka, şunları kaydetti:

'IC Holding olarak yarım asırdır büyük ölçekli altyapı projelerinde sergilediğimiz mühendislik ve inşaat gücümüzü, bugün dünyanın en hızlı büyüyen teknoloji alanlarından biri olan veri merkezlerine taşıyoruz. Geliştireceğimiz entegre çözüm modelini, Avrupa'dan Orta Doğu'ya kadar geniş bir coğrafyada ihraç ederek Türk mühendisliğinin bu alandaki rekabetçi gücünü küresel arenada kanıtlamayı hedefliyoruz.'