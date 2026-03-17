Şehit yakınları kutsal topraklara uğurlanacak! Vakıf anlayışıyla şehit yakınlarına umre imkânı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen ve Muradiye Kültür Vakfı tarafından finanse edilen proje kapsamında 50 şehit yakını, umreye gönderilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Şehit Yakınları ve Gaziler Genel Müdürlüğü iş birliğinde, şehit ailelerine yönelik anlamlı bir proje hayata geçirildi. Finansmanı, Muradiye Kültür Vakfı tarafından sağlanan proje kapsamında; Ankara Vakıflar Bölge Müdürlüğü sorumluluk alanında bulunan Ankara, Bolu, Düzce, Kırıkkale ve Çankırı illerinden belirlenen 50 şehit yakını umreye gönderilecek.

KAFİLE 23 MART’TA YOLA ÇIKACAK

Umre programına katılacak şehit yakınları, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenerek Vakıflar Genel Müdürlüğü ile paylaşıldı. Görevli personelin de yer alacağı kafile, toplam 75 kişiden oluşacak. Şehit ailelerine manevi destek sunulmasını hedefleyen proje kapsamında belirlenen kafile, 23 Mart 2026 tarihinde kutsal topraklara uğurlanacak.

