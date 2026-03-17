Selçuk Özdağ'dan savunma sanayasinde "şeffaflık yok" eleştirisi

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, "Savunma sanayisinde alınan her kararın daha şeffaf, hesap verebilir ve milli akla uygun olması gerekir." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, savunma sanayisine teşvik verilmesine hiç kimsenin itirazı olmadığını ancak bu teşviklerin başarıya, yetkinliğe, takvime ve somut çıktıya göre verilmesi gerektiğini belirtti.

BMC Ankara Tank ve Yeni Nesil Zırhlı Araçlar Üretim Tesisi'nde üretilen Altay Tankı projesine verilen desteklere işaret eden Özdağ, "Savunma sanayisinde alınan her kararın daha şeffaf, hesap verebilir ve milli akla uygun olması gerekir. Ama ne yazık ki BMC ve Altay tankı sürecine baktığımızda karşımıza çıkan tablo şudur: Şeffaflık yerine sis perdesi, liyakat yerine imtiyaz, strateji yerine propaganda, teslimat yerine gecikme, hesap verme yerine slogan." diye konuştu.

Altay Tanklarının önemine dikkati çeken Özdağ, bunun, Türkiye için yalnızca bir tank değil, aynı zamanda "bağımsızlığının sembolü, milletin makus talihini değiştirecek bir eşik, muasır medeniyetleri yakalama ve hatta geçme yolunda bir teknoloji sınavı" olduğunu söyledi.

Özdağ, Altay Tanklarının ilk teslimatında gecikme yaşandığını, bu gecikmenin siyasi sorumluluğu olması gerektiğini savundu.

Savunma sanayisinin önemine işaret eden Özdağ, "Savunma sanayisinde güven, ürün kadar; şeffaflık, zırh kadar; hesap verebilirlik, motor kadar kıymetlidir. Tank Palet meselesi de bu yüzden bitmeyen bir tartışmaya dönüştü." ifadelerini kullandı.

Bir soru üzerine Özdağ, "Türkiye'yi yönetenler savunma sanayisinde sınıfta kalmışlardır. Hiçbir şeyleri açık ve şeffaf değildir." iddiasında bulundu.