Tüketicilere bakanlıktan uyarı: Bayram alışverişinde etiket ve kasa fiyatlarını karşılaştırın!
Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, tüketicileri fahiş fiyata karşı korumak ve piyasada adil rekabet ortamı sağlamak amacıyla market, restoran ve kafelere yönelik denetimler yıl boyunca sürüyor. Özellikle Ramazan ayı öncesi ve süresince etkin şekilde devam eden denetimlerde temel gıda ve ihtiyaç ürünleri mercek altına alındı.
10 Mart döneminde 3 bin 182 işletme ve 38 bin 216 ürün fahiş fiyat artışı açısından incelendi. Değerlendirme süreci devam eden bu denetimlerde mevzuata aykırılık tespit edilmesi halinde Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu tarafından idari yaptırımlar uygulanacak.
Bayram’a sayılı günler kala denetimler daha da artırıldı. Ekipler, temel gıda ve ihtiyaç ürünlerinin yanı sıra bayram alışverişlerinde sık tercih edilen tatlı, şekerleme, çikolata ve atıştırmalıkların etiketlerini titizlikle kontrol ediyor. Hem etiket ile kasa fiyatı arasındaki uyumsuzluk hem de alış-satış tutarları inceleniyor.
VATANDAŞLARA “ETİKET-KASA KARŞILAŞTIRMASI” ÇAĞRISI
Bakanlık, vatandaşların bayram alışverişlerinde mağdur olmaması için şu uyarıları yaptı:
Alışveriş yaparken fiyat etiketlerini dikkatle inceleyin.
Raflarda yazan fiyat ile kasada ödenen fiyatı mutlaka karşılaştırın.
Fahiş fiyat artışı veya stokçuluk şüphesi gördüğünüzde derhal Bakanlığa ihbar edin.
ŞİKAYET İÇİN ÇOK KANALLI SİSTEM
Haksız fiyat uygulamaları ve stokçuluk şüphesi şu kanallardan kolayca bildirilebiliyor:
Alo 175 Tüketici Danışma Hattı
Haksız Fiyat Artışı Şikayet Bildirimi Sistemi
CİMER
e-Devlet
81 ildeki Ticaret İl Müdürlükleri
“Bakana Ulaşın” internet adresi Bakanlık yetkilileri, bayram öncesi yoğun alışveriş döneminde bu kanalların aktif kullanımının piyasadaki adaleti sağlayacağını ve tüketicilerin korunacağını vurguladı.