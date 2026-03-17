İran'ın Hürmüzgan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 55 kişi gözaltına alındı

İran, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD-İsrail ile bağlantılı "paralı unsurlara" yönelik operasyonlarda 55 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Yarı resmi Tesnim Haber Ajansının haberine göre, Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı istihbarat birimleri Hürmüzgan eyaletinde ABD-İsrail bağlantılı hücrelere operasyon düzenledi.
Haberde, "Siyonist rejim ve suçlu Amerika'nın 55 paralı unsuru Hürmüzgan eyaletinde tespit edilerek gözaltına alındı." ifadelerine yer verildi.
BU FOTO GALERİYE BAKIN
