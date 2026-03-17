BIST 13.154
DOLAR 44,21
EURO 50,95
ALTIN 7.118,86
EKONOMİ

Fitch'ten kritik Türkiye değerlendirmesi!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğunu bildirdi.

Abone ol

Fitch Ratings'in analizinde, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) 1 Mart'tan itibaren aldığı önlemlerin enflasyonu kontrol etme konusundaki kararlılığını gösterdiği belirtildi.

2026 sonu enflasyon

Türkiye'nin para politikasının görece sıkı kalmaya devam edeceği ve yıl sonu itibarıyla reel politika faizinin yüzde 4,5 olacağı öngörülen analizde, bunun da enflasyonun 2026 sonunda yüzde 25'e gerileyeceği tahminini desteklediği kaydedildi.

Analizde, Türkiye'nin fiyatları baskılayacak şekilde akaryakıt fiyat mekanizmasını yeniden devreye aldığı ve geçen yıl bütçe açığının gayrisafi yurt içi hasılaya oranında 2 puanlık düşüşün katkısıyla bu maliyetin karşılanabileceği mali alanın mevcut olduğu aktarıldı.

Orta Doğu'daki gerilimin kısa sürmesi halinde...

Orta Doğu'daki gerilimin, Fitch'in temel senaryosu olarak değerlendirdiği gibi kısa sürmesi halinde, Türkiye'nin kredi notu ve bankacılık sektörü üzerindeki etkilerinin sınırlı ve yönetilebilir olduğu bildirilen analizde, daha uzun süren yüksek petrol fiyatları döneminin ise Türkiye'de enflasyon baskısı yaratabileceği ve cari açığı büyütebileceği uyarısı yer aldı.

Analizde, Türk bankalarının likidite ve sermaye tamponlarının sektörün faaliyet koşullarına yönelik riskleri karşılamak için genel olarak yeterli olduğu değerlendirildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Asal Araştırma'dan bomba anket! İmamoğlu olamazsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı?
Foto Galeri Asal Araştırma'dan bomba anket! İmamoğlu olamazsa CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı kim olmalı? Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltında
Manisa'da dolandırıcılık operasyonu: 4 kişi gözaltında
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 55 kişi gözaltına alındı
İran'ın Hürmüzgan eyaletinde "ABD-İsrail ile bağlantılı" 55 kişi gözaltına alındı
Testo Taylan ismi ile tanınan Taylan Özgüç Danyıldız gözaltına alındı
Testo Taylan ismi ile tanınan Taylan Özgüç Danyıldız gözaltına alındı
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 17 günde yaklaşık 4 bin saldırı düzenledi
İran, Arap ülkelerindeki ABD üsleri ve kritik noktalara 17 günde yaklaşık 4 bin saldırı düzenledi
Petrol fiyatı 100 doları aştı benzine zam haberi geldi litresi bakın kaç olacak
Petrol fiyatı 100 doları aştı benzine zam haberi geldi litresi bakın kaç olacak
AJet'ten Ramazan Bayramı ve ara tatil için ek sefer
AJet'ten Ramazan Bayramı ve ara tatil için ek sefer
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde kadınlar böşürtülerini attı! Manası bakın neydi
Kadir Gecesi Fatih Camii'nde kadınlar böşürtülerini attı! Manası bakın neydi
Pusula Holding'den Londra merkezli yatırım bankacılığı hamlesi
Pusula Holding'den Londra merkezli yatırım bankacılığı hamlesi
Baklavacı Faruk Güllü satışa çıkarıldı
Baklavacı Faruk Güllü satışa çıkarıldı
İran savaşında son dakika haberi! İsrail Ali Laricani'yi gerçekten öldürdü mü?
İran savaşında son dakika haberi! İsrail Ali Laricani'yi gerçekten öldürdü mü?
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı! Eşi Hande Altaylı son durumunu açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı! Eşi Hande Altaylı son durumunu açıkladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 249'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 249'a yükseldi