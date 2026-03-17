Kadir Gecesi Fatih Camii'nde kadınlar böşürtülerini attı! Manası bakın neydi

İSTANBUL Fatih Camii dün akşam Kadir Gecesi'nde "başörtüsü bırakma eylemi" yaptı. Bu eylemin amacı ise Mescid'i Aksa'nın kapatılmasıydı. Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından 17 gündür ibadete kapatılması nedeniyle, kadınlar tarafından böyle bir eylem gerçekleştirildi. Başörtüsünü erkeklerin önüne atmanın da manası var.

Fatih Camii'nde Kadir Gecesi'nde kadınların yaptığı "başörtüsü" eylemi sıradışıydı. Kadir Gecesi namazını caminin üst katında kılan kadınlar bir anda alt katta namaz kılan erkeklerin önüne başörtüsü atmaya başladı.

ERKEKLER ŞAŞIRDI
Bir çok erkek önlerine düşen başörtülerine anlam veremedi, şaşkınlıkla etraflarına bakmaya başladı.

MESCİD'İ AKSA İÇİN...
Kadınların başörtülerini bırakmalarının sebebi Mescid-i Aksa'nın İsrail tarafından 17 gündür ibadete kapatılı tutulmasıydı.

BAŞÖRTÜSÜ BIRAKMANIN MANASI

Erkeklerin yanında kadınlar ellerindeki başörtüleri yere bırakırsa, erkeklerin namuslarına ve şereflerine sahip çıkmalarına dikkat çekilir.

Fatih Camii'ndeki kadınlar Kadir Gecesi'nde yaptıkları bu protestoyla erkeklere; "Mescid-i Aksa Müslümanların namusudur sahip çıkın ve harekete geçin" çağrısı yaptı.

