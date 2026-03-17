Son dakika... İsrail duyurdu: İran'da Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü

İsrail ordusu, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'yi öldürdüğünü iddia etti.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, hava saldırısında hedef alınan Süleymani'nin öldürüldüğü ileri sürüldü.

Süleymani'nin Besic Güçleri tarafından yakın zamanda kurulan bir çadır yerleşkede hedef alındığı öne sürülen açıklamada, söz konusu saldırıda Besic Güçleri'nin diğer üst düzey komutanlarının da öldürüldüğü savunuldu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin hava saldırılarıyla hedef alındığı doğrulanırken saldırının sonuçlarının ise hâla araştırıldığı belirtildi.

ABD-İsrail’in İran’a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

ÖNCEKİ HABERLER
Tanju Özcan ve 3 sanık hakkında "şantaj" suçundan dava açıldı
Başakşehir, Süper Lig'de yarın sahasında Antalyaspor ile karşılaşacak
AJet'ten indirim müjdesi!
İzmir'de taksici Deniz Örer'in katili için istenen ceza belli oldu! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Ersoy, çalınan 2 İznik çinisinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu
Ataşehir'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra bulunmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı annesi her şeyi anlattı
Milyoner'de 100 bin TL'lik soru şaşırttı! "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?"
Bursa'da korkunç ölüm! Şişedekini su sanarak içti saatler içinde hayatını kaybetti
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi! Aralarında Özel de var
Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya sürpriz! Teknik adam duygularına hakim olamadı
Fenerbahçe'deki düşüşün nedeni için sürpriz iddia
