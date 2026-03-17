Fenerbahçe'deki düşüşün nedeni için sürpriz iddia

Fenerbahçe'nin son dönemdeki puan kayıplarının nedenleri merak konusu oldu. Trabzonspor galibiyeti sonrası futbolcuların uçakta prim sorduğu, yönetimin olumsuz yanıt vermesinin düşüşte etkili olduğu iddia edildi.

Fenerbahçe, Süper Lig'de son dönemde yaşadığı performans düşüşüyle gündemde. Son 4 maçında yalnızca 1 galibiyet alan sarı-lacivertliler, lider Galatasaray'ın 7 puan gerisine düşerek şampiyonluk yarışında ciddi baskı altına girdi. Takımın son haftalardaki kayıplarının ardında prim tartışmaları olduğu iddiaları sıkça konuşuldu.

Fanatik gazetesinin haberine göre, Fenerbahçe'nin deplasmanda Trabzonspor'u mağlup ettiği maçın ardından oyuncular arasında galibiyet primi beklentisi oluştu.

Daha önceki derbi galibiyetlerinde yönetimin prim dağıttığı biliniyordu. Ancak Trabzon deplasmanı öncesi özel bir prim sözü verilmediği öğrenildi.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Gaziantep FK ile oynanan maçın dönüş uçuşunda, kaptanların ve bazı futbolcuların yöneticilerle prim konusunu masaya yatırdığı belirtildi.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre, uçakta futbolcular, Trabzonspor galibiyeti için prim olup olmadığını sordu. Yönetimin yanıtı ise net oldu: "Maç öncesinde herhangi bir prim taahhüdü yoktu. 2-3 maçlık paket prim sistemi uygulanıyor. Bir sonraki maç da kazanıldığında prim ödenecek." denildi.

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, son açıklamasında prim iddialarına doğrudan yanıt verdi. Saran, "Hak edilmiş ve ödenmemiş herhangi bir prim yok" diyerek kulübün yükümlülüklerini yerine getirdiğini vurguladı. Başkan, primlerin genellikle paket halinde ödendiğini ve bireysel maç bazında önceden söz verilmediğini ifade etti.