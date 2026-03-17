BIST 13.035
DOLAR 44,20
EURO 50,94
ALTIN 7.140,59
HABER /  GÜNCEL

27 ildeki 55 taşınmaz için karar Resmi Gazete'de

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 27 ildeki 55 taşınmazın özelleştirme kapsam ve programına alınması kararlaştırıldı.

Abone ol

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, üzerindeki yapılarla birlikte Adıyaman'da 1, Afyonkarahisar'da 2, Ağrı'da 1, Amasya'da 1, Ankara'da 2, Aydın'da 2, Balıkesir'de 3, Bolu'da 1, Bursa'da 6, Çorum'da 1, Erzurum'da 2, Eskişehir'de 1, Iğdır'da 1, İstanbul'da 7, İzmir'de 2, Kahramanmaraş'ta 1, Kastamonu'da 2, Kayseri'de 1, Kocaeli'de 2, Kütahya'da 1, Manisa'da 1, Mersin'de 3, Muğla'da 3, Sakarya'da 2, Samsun'da 1, Tekirdağ'da 4 ve Uşak'ta 1 taşınmaz, özelleştirme kapsam ve programına alındı.

Bu taşınmazlar, satış, kiralama, gelir ortaklığı modeli ve işin gereğine uygun sair hukuki tasarruflar, mülkiyetin gayri ayni haklarının tesisi veya işletme haklarının verilmesi yöntemlerinden biri ya da birkaçının birlikte uygulanmasıyla özelleştirilecek.

Mülkiyeti Maliye Hazinesi adına kayıtlı 27 ildeki 55 taşınmazın özelleştirme işlemleri 31 Aralık 2028'e kadar tamamlanacak.

