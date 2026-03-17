Bakan Şimşek son sözü söyledi: Köprü ve otoyollarda özelleştirme var mı?

Milyonlarca dolar değerindeki dev projelerin satılacağına dair iddialar gündemi sarsarken, Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan beklenen o açıklama geldi. Mevcut programdaki varlıklar için rutin sürecin devam ettiğini belirten Şimşek, yeni bir adım atılıp atılmayacağına dair o kritik mesajı verdi. İşte dev projelerin geleceğini belirleyecek o kararın ayrıntıları...

ABD basınından Türkiye’nin dev projeleri için gündemi sarsan iddia! 15 Temmuz Şehitler ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü başta olmak üzere 9 kritik otoyolun işletme hakkının el değiştireceği ileri sürüldü. İngiltere merkezli dev danışmanlık şirketi Ernst & Young’ın (EY) bu devir süreci için yetkilendirildiği haberi, milyarlarca dolarlık varlıkların geleceğini tartışmaya açtı. İşte o iddiaların perde arkası...

Son dönemde gündeme gelen köprü ve otoyolların satışıyla ilgili iddialara cevap veren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, tartışmalara son noktayı koydu.

ÖZELLEŞTİRME KARARI YOK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Bakan Şimşek, "Yakın zamanda köprü ve otoyolların özelleştirilmelerine ilişkin ilave bir karar alınmamıştır. Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından özelleştirme programında yer alan varlıkların özelleştirilmelerine yönelik rutin hazırlık çalışmaları sürekli bir biçimde yürütülmektedir" diye konuştu.

Özelleştirmeye konu varlıkların Cumhurbaşkanı Kararı ile programa alındığını hatırlatan Şimşek, özelleştirme uygulamalarının şeffaf bir şekilde yürütüldüğünün altını çizdi.

ÖZELLEŞTİRMEDE KAMU ÇIKARI GÖZETİLİYOR

Bakan Şimşek, özelleştirme uygulamalarında kuruluşların özellikleri ve içinde bulundukları şartlara göre özelleştirme yöntemlerinin belirlendiğini ifade etti. Şimşek, ayrıca oluşabilecek tekelci bir yapının olumsuz etkilerinin önlenmesi, mülkiyetin tabana yayılması, stratejik konularda devletin sahip olacağı imtiyazlı hisse oluşturulması, tabii kaynakların belli bir süre için sadece işletme hakkının verilmesi gibi hususlar göz önünde bulundurularak kamunun çıkarının gözetildiğini hatırlattı.

ELDE EDİLEN GELİR HAZİNEYE GİDİYOR

Özelleştirme uygulamalarından elde edilen gelirlerin Özelleştirme Fonu’nda toplandığını belirten Şimşek, özelleştirilen kuruluşlardaki personele yapılan iş kaybı tazminatı vb. ödemeler ile kapsamdaki kuruluşların özelleştirmeye hazırlanması amacıyla idari, mali ve hukuki yönden yapılan düzenlemelerin gerektirdiği giderlerin karşılanmasına öncelik verildiğini söyledi. Şimşek, harcamalar düşüldükten sonra kalan tutarın ise genel bütçeye gelir kaydedildiğini vurguladı.