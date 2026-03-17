Fenerbahçe'ye Talisca müjdesi! Yıldız futbolcunun dönüş maçı belli oldu
Fenerbahçe'de Anderson Talisca sahalara geri dönmeye hazırlanıyor. Talisca'nın, Fenerbahçe'nin Gaziantep FK'yi ağırlayacağı maçta kadroda olması bekleniyor. Maç öncesi iki takım arasındaki istatistikler dikkat çekiyor.
Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında Gaziantep FK ile karşılaşacak Fenerbahçe bu karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlarken müjdeli bir haber geldi.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda sakatlığını atlatan Brezilyalı hücum oyuncusu Anderson Talisca'nın takımla çalıştığı belirtildi.
Antrenmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla sona erdiği kaydedildi. Bu idmanla çalışmalarını tamamlayan Fenerbahçe, maç için kampa girdi.
Gaziantep FK maçında kadroda olacak
Son 4 maçı kaçıran Talisca'nın salı günkü Gaziantep FK maçının kadrosunda yer alması bekleniyor.