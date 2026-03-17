Mahir Polat hakkında flaş karar!

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat’ın, bir yıldır devam eden ev hapsi şeklindeki adli kontrol şartı mahkeme kararıyla kaldırıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen "kent uzlaşısı" soruşturması kapsamında yargılanan Mahir Polat üzerindeki adli kontrol şartları tamamen kaldırıldı.

Mahir Polat, soruşturma kapsamında tutuklanmasının ardından cezaevinde bulunduğu süre zarfında ciddi sağlık problemleriyle karşı karşıya kalmıştı. Tutukluluk döneminde iki kez acil olarak hastaneye kaldırılan Polat, son sevki sırasında anjiyo operasyonu geçirmişti.

Mahkeme, 9 Nisan 2025 tarihinde Mahir Polat’ın "ev hapsi" şeklinde adli kontrol şartıyla tahliyesine karar vermişti. Yaklaşık bir yıldır ev hapsinde bulunan Polat’ın durumuyla ilgili son yapılan incelemede, mahkeme mevcut adli kontrol şartının kaldırılmasına hükmetti.