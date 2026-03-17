HABER /  EKONOMİ

Şişecam Tarsus'ta dev yatırımla hayata geçirdi küresel rekabet gücü artacak

Şişecam, Mersin'in Tarsus ilçesinde 315 milyon avro yatırımla hayata geçirdiği yeşil saha düz cam tesisi ve "TR9" hattını tamamladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, içinde barındırdığı TR9 fırını ve hattı ile yıllık 432 bin ton brüt üretim kapasitesine sahip tesis, Şişecam'ın bugüne dek kurduğu en büyük düz cam tesislerinden biri olacak. Yeni tesisle Şişecam'ın düz cam üretim kapasitesi 5 milyon tonun üzerine çıkacak.

Yatırım kapsamında TR9 ile aynı tesis içindeki Kum Hazırlama Tesisi de üretime hazır hale getirildi. Cam üretiminde kullanılan kum, bu tesiste işlenerek fırına aktarılacak. Ayrıca Mersin OSB'deki Kalker-Dolomit Hazırlama Tesisinin kapasite artışı da tamamlandı. Bu kapasite artışı ile TR9'un ihtiyaç duyduğu hammaddeler de bu tesisten sağlanacak.

Tarsus yatırımıyla küresel rekabet gücü artıyor

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şişecam Genel Müdürü Can Yücel, Tarsus'un stratejik konumunun projeye önemli avantaj sağladığını belirtti.

Yücel, yatırımlarının sürdürülebilirlik odaklı katma değerli üretim stratejilerine uyumlu olduğunun altını çizerek, "Dünyanın en büyük düz cam üretim tesislerinden birini hayata geçirdik. Yeni hattın devreye alınmasıyla Şişecam'ın düz cam üretim gücü artarken, şirketimizin global pazardaki rekabet pozisyonunu da önemli ölçüde güçlenecek." ifadelerini kullandı.

İç piyasaya renksiz düz cam ürünleri sağlayacak tesislerinin, Tarsus'ta devreye alacakları kaplama hattını ham cam olarak besleyeceğine değinen Yücel, "Bu katma değerli ürünler mimari camlar ürün gruplarına girdi olacak. Bunun sonucunda kapasite kullanımı ve marj dayanıklılığı artarken, tedarik ve lojistik iyileştirmeleriyle çalışma sermayesi verimliliği de güçlenecek." değerlendirmelerinde bulundu.
Muhabir:Muhammet Fatih Kabasakal

