BIST 13.069
DOLAR 44,20
EURO 50,85
ALTIN 7.137,99
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL

İstanbul'da sabah saatlerinde sis etkili oluyor

İstanbul'da, Boğaz çevresi ve bazı ilçelerde sabah saatlerinde sis etkisini gösteriyor.

Abone ol

Sabahın erken saatlerinde etkili olmaya başlayan sis, özellikle İstanbul Boğazı çevresi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde yoğun olarak görülüyor.

Kentin her iki yakasındaki Beşiktaş, Sarıyer, Ümraniye, Üsküdar, Beykoz, Çekmeköy, Sancaktepe ve Ataşehir ilçelerinde de sis etkili oluyor.

Sis nedeniyle bazı bölgelerde görüş mesafesi düşerken sürücüler yollarda araçlarıyla kontrollü seyretti.

Yüksek katlı binaların üst katları sis nedeniyle görünmez hale gelirken Boğaz hattındaki yüksek binalar ile tarihi yapılar da sis altında kaldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Galatasaray, Liverpool karşısında tur arayacak! Okan Buruk ve 6 futbolcu...
Galatasaray, Liverpool karşısında tur arayacak! Okan Buruk ve 6 futbolcu...
Kayınvalidesi ve kayınpederi ile tartıştı! Şikayeti sonrası eve gelip bakın ne yaptı
Kayınvalidesi ve kayınpederi ile tartıştı! Şikayeti sonrası eve gelip bakın ne yaptı
ABD Başkanı Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
ABD Başkanı Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak
Suudi Arabistan'dan İHA açıklaması: Gece boyunca 12 saldırı engellendi
Suudi Arabistan'dan İHA açıklaması: Gece boyunca 12 saldırı engellendi
Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi
Beyoğlu'nda bir binada çıkan yangında dumandan etkilenen bebek yaşamını yitirdi
İstanbul Boğazı'nda sis! Gemi trafiği çift yönlü durdu
İstanbul Boğazı'nda sis! Gemi trafiği çift yönlü durdu
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı
Başkentte çeşitli suçlardan aranan 103 şüpheli gözaltına alındı
Kara yollarında durum
Kara yollarında durum
İran ve ABD arasındaki gizli görüşme iddiasına tepki
İran ve ABD arasındaki gizli görüşme iddiasına tepki
Küba'da 5,8 büyüklüğünde deprem
Küba'da 5,8 büyüklüğünde deprem
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela için "51. eyalet" paylaşımı
ABD Başkanı Trump'tan Venezuela için "51. eyalet" paylaşımı
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi
İstanbul'da bazı vapur seferleri iptal edildi