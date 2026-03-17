AJet'ten indirim müjdesi!

AJet, seçili yurt dışı hatlarda uçak biletlerini yüzde 25 indirimle satışa sundu.

AJet, indirimli bilet kampanyası başlattı. Yüzde 25 indirimli biletler, yarın 23.59'a kadar yalnızca AJet'in mobil uygulaması üzerinden satışta olacak. Biletler, 14 Nisan-20 Mayıs tarihleri arasındaki seyahatlerde kullanılabilecek.

Kampanya kapsamında seçili tüm hatlarda bagaj ücretleri de indirimli olacak. Ek hizmet olarak kabin bagajı 5 avroya ve "basic" bilete özel 10 kilogram uçak altı bagaj 5 avroya alınabilecek.

İndirimli biletler, Amsterdam, Stockholm, Barselona, Belgrad, Berlin, Milano, Brüksel, Basel, Budapeşte, Paris, Köln, Kopenhag, Düsseldorf, Roma, Frankfurt, Cenevre, Hannover, Hamburg, Lyon, Madrid, Münih, Bükreş, Prag, Priştine, Rotterdam, Saraybosna, Üsküp, Londra, Stuttgart, Tiran, Tuzla, Viyana, Zürih, Bakü, Gence, Nahçıvan, Tiflis, Moskova, St. Petersburg, Bişkek, Taşkent, Almatı, Astana, Cezayir, Kahire, Hurgada ve Şarm El-Şeyh hatlarında geçerli olacak.

İzmir'de taksici Deniz Örer'in katili için istenen ceza belli oldu! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
İzmir'de taksici Deniz Örer'in katili için istenen ceza belli oldu! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı
Bakan Ersoy, çalınan 2 İznik çinisinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu
Bakan Ersoy, çalınan 2 İznik çinisinin Türkiye'ye iade edildiğini duyurdu
Ataşehir'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Ataşehir'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti
1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra bulunmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı annesi her şeyi anlattı
1 yaşında kaybolan çocuk 7 yıl sonra bulunmuştu! Olayın detayları ortaya çıktı annesi her şeyi anlattı
Milyoner'de 100 bin TL'lik soru şaşırttı! "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?"
Milyoner'de 100 bin TL'lik soru şaşırttı! "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?"
Bursa'da korkunç ölüm! Şişedekini su sanarak içti saatler içinde hayatını kaybetti
Bursa'da korkunç ölüm! Şişedekini su sanarak içti saatler içinde hayatını kaybetti
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi! Aralarında Özel de var
TBMM'ye yeni dokunulmazlık dosyaları sevk edildi! Aralarında Özel de var
Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya sürpriz! Teknik adam duygularına hakim olamadı
Fenerbahçe taraftarından Tedesco'ya sürpriz! Teknik adam duygularına hakim olamadı
Fenerbahçe'deki düşüşün nedeni için sürpriz iddia
Fenerbahçe'deki düşüşün nedeni için sürpriz iddia
Tahran Valisi son durumu açıkladı! "Savaş nedeniyle..."
Tahran Valisi son durumu açıkladı! "Savaş nedeniyle..."
İran meydan okudu: Savaşı siz başlattınız biz bitireceğiz
İran meydan okudu: Savaşı siz başlattınız biz bitireceğiz
İBB davasının 6. duruşması! Vali iddiasındaki müdür çark etti dediğine bakın
İBB davasının 6. duruşması! Vali iddiasındaki müdür çark etti dediğine bakın