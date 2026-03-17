Milyoner'de 100 bin TL'lik soru şaşırttı! "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?"
Milyoner'de 100 bin TL değerinde "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?" sorusu soruldu.Abone ol
Milyoner'de 100 bin TL değerinde "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?" sorusu soruldu.
Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?
A.) Bir gökdelenin her camına hohlamıştır
B.) Bir uçağı yemiştir
C.) Bir göldeki tüm suyu içip bitirmiştir
D.) Bir treni 100 km itmiştir
Cevap: B