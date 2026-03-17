Milyoner'de 100 bin TL'lik soru şaşırttı! "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?"

Milyoner'de 100 bin TL'lik soru şaşırttı! "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?"

Milyoner'de 100 bin TL değerinde "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?" sorusu soruldu.

Milyoner'de 100 bin TL değerinde "Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?" sorusu soruldu.

Michel Lotito adlı bir Fransız 1978-1980 yılları arasında ne yapmıştır?

A.) Bir gökdelenin her camına hohlamıştır

B.) Bir uçağı yemiştir

C.) Bir göldeki tüm suyu içip bitirmiştir

D.) Bir treni 100 km itmiştir

Cevap: B

