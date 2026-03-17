BIST 13.069
DOLAR 44,21
EURO 50,95
ALTIN 7.120,26
HABER /  EKONOMİ

Pusula Holding'den Londra merkezli yatırım bankacılığı hamlesi

Katılımevim, Birevim, İktisat Katılım Bankası, Pusula Yatırım ve Pusula Portföy'ü bünyesinde barındıran Pusula Holding, Londra merkezli uluslararası yatırım bankacılığı ve kurumsal finansman şirketi kurmak için çalışmalara başladı.

Abone ol

Şirketten yapılan açıklamaya göre, holding, Londra'da kuracağı yeni yapı ile grup şirketlerinin uluslararası açılımını hızlandırmayı ve küresel yatırımcılarla Türkiye'nin finansal ve reel sektör fırsatları arasında sermaye köprüsü oluşturmayı amaçlıyor.

Londra'daki yapılanmanın, kurumsal finansman ve yatırım danışmanlığı, uluslararası yatırım işlemlerinin yapılandırılması ve aracılık faaliyetleri, sermaye buluşturma faaliyetleri, proje finansmanı, özel sermaye yatırımları, sendikasyon kredileri, portföy yönetimi ve yatırımcı platformlarıyla stratejik işbirliklerinin geliştirilmesi gibi alanlarda faaliyet göstermesi öngörülüyor.

Yeni şirketin, uluslararası yatırımcıların Türkiye'deki finansal ve reel sektör yatırımlarıyla buluşturulmasında da kritik rol üstlenmesi bekleniyor. Bu kapsamda grubun finans ekosistemi uluslararası alana taşınırken, Türkiye'nin yatırım ve finansman kapasitesinin küresel ölçekte görünürlüğe katkı sağlaması hedefleniyor.

"Uzun vadeli büyüme vizyonumuzun stratejik bir ayağı"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Pusula Holding Üst Yöneticisi (CEO) Sait Aytaç, Londra merkezli yapılanmanın, grubun uzun vadeli büyüme vizyonunun stratejik bir ayağını oluşturduğunu belirtti.

Aytaç, Londra girişimiyle holdingin yerel gücünü küresel finans merkeziyle doğrudan bağlayacaklarını aktararak, "İktisat Katılım Bankası'nın faaliyete geçmesiyle tamamladığımız finansal halkamızı, şimdi uluslararası yatırım bankacılığı ile dünyaya açıyoruz. Amacımız yurt dışında sadece bir şirket kurmak değil, küresel sermayeyi Türkiye'deki reel sektör projelerimizle buluşturan, proje finansmanının ana oyuncularından biri olan uluslararası bir platform inşa etmek." değerlendirmesinde bulundu.

ÖNCEKİ HABERLER
Baklavacı Faruk Güllü satışa çıkarıldı
Baklavacı Faruk Güllü satışa çıkarıldı
İran savaşında son dakika haberi! İsrail Ali Laricani'yi gerçekten öldürdü mü?
İran savaşında son dakika haberi! İsrail Ali Laricani'yi gerçekten öldürdü mü?
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı! Eşi Hande Altaylı son durumunu açıkladı
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı! Eşi Hande Altaylı son durumunu açıkladı
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 249'a yükseldi
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 72 bin 249'a yükseldi
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak!
İstanbul'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz olacak!
Migros tarımda sürdürülebilirlik projesiyle küresel çapta örnek gösterildi
Migros tarımda sürdürülebilirlik projesiyle küresel çapta örnek gösterildi
Gazeteci Murat Keklikçi hayatını kaybetti Burhanettin Duran'dan taziye mesajı
Gazeteci Murat Keklikçi hayatını kaybetti Burhanettin Duran'dan taziye mesajı
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı
Azerbaycan'da nevruz kutlamaları başladı
Medipol uzmanının büyük başarısı! Yutma güçlüğü şikayeti ile başvurdu, kanser olduğunu öğrendi
Medipol uzmanının büyük başarısı! Yutma güçlüğü şikayeti ile başvurdu, kanser olduğunu öğrendi
Bakan Uraloğlu açıkladı! Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı
Bakan Uraloğlu açıkladı! Bayramda şehirler arası otobüs firmalarına ek sefer imkanı
Son dakika... İsrail duyurdu: İran'da Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü
Son dakika... İsrail duyurdu: İran'da Besic Güçleri Komutanı Süleymani öldürüldü
Tanju Özcan ve 3 sanık hakkında "şantaj" suçundan dava açıldı
Tanju Özcan ve 3 sanık hakkında "şantaj" suçundan dava açıldı