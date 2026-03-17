BIST 13.034
DOLAR 44,20
EURO 50,92
ALTIN 7.114,00
HABER /  GÜNCEL

İzmir'de taksici Deniz Örer'in katili için istenen ceza belli oldu! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de taksici Deniz Örer'in katili için istened ceza belli oldu! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'in Konak ilçesinde, taksi şoförü Deniz Örer'i tabancayla öldüren Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme", "gece vakti silahla yağma" ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından müebbet ile 19 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame hazırlandı. Öldürülen taksi şoförü Deniz Örer ile katil zanlısının araç içi görüntülerine ulaşıldı.

Abone ol

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Meşe'nin, Basmane bölgesinde tekstil üzerine faaliyet gösteren bir iş yerinde işçi olarak çalıştığı belirtildi.

Şüphelinin, olayda kullandığı tabancayı yaklaşık 1 ay önce aldığı ve iş yerine yakın bir alanda bulunan trafo yakınına sakladığı aktarılan iddianamede, şüphelinin işe gidip gelirken toplu taşıma kullandığı ifade edildi.

İddianamede, şüphelinin 9 Mart'ta, tabancayı yanına alarak evine götürmek istediği, bu nedenle toplu taşıma kullanmaktan kaçınarak taksiyle gitmeye karar verdiği kaydedildi.

Doğuş Meşe'nin Gaziosmanpaşa Caddesi'nde saat 22.00 gibi maktul Örer'in kullandığı taksiye binerek Karşıyaka'ya gitmek istediğini söylediği belirtilen iddianamede, şüphelinin önce valizini alacağını dile getirerek tabancasını sakladığı yaklaşık 50 metre mesafedeki sokağa gitmek istediği aktarıldı.

İzmir'de taksici Deniz Örer'in katili için istenen ceza belli oldu! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 0

Valiz alıp geleceğini söylerek taksiden indi 

İddianamede, şüphelinin yönlendirmesiyle olayın yaşandığı 1307 Sokak'a geçildiği, Meşe'nin burada Örer'e taksiden inerek valizini alıp geleceğini söylediği belirtildi.

Taksiciyi başından vurup öldürdü cesedi sokağa atıp taksiyi gasbetti

Doğuş Meşe'nin sakladığı yerden silahını aldıktan sonra yeniden taksinin yanına geldiği anlatılan iddianamede, şüphelinin, maktulün kafa bölgesini hedef almak suretiyle ateş ettiği bildirildi.

Örer'in olay yerinde yaşamını yitirdiği aktarılan iddianamede, Doğuş Meşe'nin cesedi araçtan sokağa bırakıp taksiyi de gasbederek olay yerinden ayrıldığı ifade edildi.

Şüphelinin, maktulün kendisine küfretmesi nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini iddia etmesinin "suçunu hafifletmeye yönelik" olduğu ifade edilen iddianamede, Deniz Örer'in küfretmesini gerektirecek bir durumun olmadığı aktarıldı.

İzmir'de taksici Deniz Örer'in katili için istenen ceza belli oldu! Cinayetin görüntüleri ortaya çıktı - Resim: 1

Cinayet sonrası takside bir kadınla birlikte uyuşturucu kullandı

İddianamede, Doğuş Meşe'nin gasbettiği taksiye F.A'yı alarak araç içerisinde birlikte uyuşturucu kullandığı kaydedildi.

Şüpheli Doğuş Meşe hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet, "gece vakti silahla yağma" suçundan 15 yıla, "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçundan ise 4 yıla kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, ağır ceza mahkemesine sunuldu.

Öldürülen taksicinin katil zanlısıyla araç içi görüntüsü ortaya çıktı

Taksideki araç içi kamerasınca kaydedilen görüntüler soruşturma dosyasına eklendi. Görüntülerde, Örer'in 9 Mart saat 22.19'da Gaziosmanpaşa Caddesi'nde katil zanlısını aracına aldığı, şüphelinin olayın yaşandığı 1307 Sokak'ı işaret ederek "Bavulum var onu alacağım, sonra Karşıyaka'ya gideceğiz." dediği duyuluyor.

Meşe'nin, yolu tarif ettiği Örer'e, daha sonra bavulunu alması için beklemesini söylediği ve araçtan indiği görülüyor. Taraflar arasındaki diyaloğun ardından zanlının silahla ateş ettiği Örer'i araçtan indirerek taksiyi gasbetmesi, bir süre sonra F.A. isimli kadını araca alması ile polis ekiplerinin olay yerindeki incelemeleri araç içi kamerasınca kaydedildi.

Ne olmuştu?

 Konak ilçesinde 9 Mart'ta, taksi şoförü Deniz Örer (52), aracına aldığı Doğuş Meşe (24) tarafından tabancayla öldürülmüştü. Örer'i araçtan sokağa bıraktıktan sonra taksiyi gasbeden Meşe, polis ekiplerince yakalandıktan sonra sevk edildiği adliyede tutuklanmıştı.

Öldürülen taksicinin oğlu futbolcu

Öldürülen taksi şoförünün TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Bucaspor'da forma giyen Berke Örer'in babası olduğu öğrenildi.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Şimşek son sözü söyledi: Köprü ve otoyollarda özelleştirme var mı?
