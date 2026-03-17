Ataşehir'de çöp kamyonunun çarptığı kadın hayatını kaybetti

Ataşehir'de belediyeye ait çöp kamyonunun çarptığı kadın yaşamını yitirdi.

Necmettin Erbakan Caddesi'nde ilerleyen belediyeye ait çöp kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan bir kadına çarptı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının hayatını kaybettiği belirlendi.

Kadının cenazesi, olay yerinde yapılan çalışmaların ardından Fatih Sultan Mehmet Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazaya karışan çöp kamyonunun sürücüsü gözaltına alındı.

