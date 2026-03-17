İBB davasının 6. duruşması! Vali iddiasındaki müdür çark etti dediğine bakın

İBB davasında dün vekillerin yer krizinin ardından bugünkü duruşma saat 10.00'da bu kez vaktinde ve sakin başladı. Duruşmada Ağaç AŞ'nin eski Müdürü Ümit Polat savunma yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül hakkında iddialar ortaya atan Polat çarketti. Polat , İBB operasyonundan bir gün önce de dayak yediğini iddia etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının 6. duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor. Duruşma, altıncı gününde tutuklu sanıkların dördüncü sırasındaki Ağaç AŞ. çalışanı Ümit Polat'ın savunması ile başladı.

VALİ İDDİASINDA ÇARK ETTİ

"İtirafçı" olmasına rağmen tahliye edilmeyen Ağaç AŞ'nin eski Müdürü Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan bir kişi ile Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini iddia etmiş. Vali Davut Gül bu iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" demişti. Ümit Polat bugünkü duruşma söylediklerinden çark etti ve vali iddiası için şunları söyledi:

-"Ben Vali Davut Gül'e saygısızlık yapmak istemem.

-Vali beyin akrabasının arkadaşı bizim şirkette çalışıyor dedim. Akrabası çalışıyor demedim."

'ETKİN PİŞMANLIĞIMI BİLMİYORDUM'

Ağaç AŞ'nin eski Müdürü Ümit Polat, tutuklanmasının ardından zor zamanlar yaşadığını söyledi. Polat 'itirafçı olmasına' ilişkin şunları söyledi:

-"İlk ifadeye kendim gittim avukatım yoktu. Ben etkin pişmanlık nedir onu bile bilmiyordum. Üç kez ben ifade verdim. Ben para ile ilgili gördüm diye bir ifadem de hiç olmadı."

BENİ DÖVDÜ İDDİASI

Ümit Polat, İBB operasyonundan 1 gün önce Ali Sukas’ın kendisini dövdürdüğünü iddia etti. Ali Sukas ise söz alarak “Beni neden aramadın, ben sana şikayetçi ol demedim mi?” dedi.