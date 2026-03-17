İBB davasının 6. duruşması! Vali iddiasındaki müdür çark etti dediğine bakın

İBB davasında dün vekillerin yer krizinin ardından bugünkü duruşma saat 10.00'da bu kez vaktinde ve sakin başladı. Duruşmada Ağaç AŞ'nin eski Müdürü Ümit Polat savunma yaptı. İstanbul Valisi Davut Gül hakkında iddialar ortaya atan Polat çarketti. Polat , İBB operasyonundan bir gün önce de dayak yediğini iddia etti.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu 107’si tutuklu, 5’i müşteki sanık olmak üzere toplam 407 sanıklı İBB davasının 6. duruşması İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumunun karşısındaki 1 No'lu salonda devam ediyor. Duruşma, altıncı gününde tutuklu sanıkların dördüncü sırasındaki Ağaç AŞ. çalışanı Ümit Polat'ın savunması ile başladı.

VALİ İDDİASINDA ÇARK ETTİ
"İtirafçı" olmasına rağmen tahliye edilmeyen Ağaç AŞ'nin eski Müdürü Ümit Polat, İstanbul Valisi Davut Gül'ün kuzeni olan bir kişi ile Ağaç AŞ personeli aracılığıyla kendisine "Ses çıkarmasın, beklesin, zaten bir şeyler olacak yakında" dediğini iddia etmiş. Vali Davut Gül bu iddiaları jet hızıyla yalanlamış ve "İBB veya İBB iştiraklerinde çalışan yakın ya da uzak hiçbir akrabam yoktur" demişti. Ümit Polat bugünkü duruşma söylediklerinden çark etti ve vali iddiası için şunları söyledi:

-"Ben Vali Davut Gül'e saygısızlık yapmak istemem.
-Vali beyin akrabasının arkadaşı bizim şirkette çalışıyor dedim. Akrabası çalışıyor demedim."

'ETKİN PİŞMANLIĞIMI BİLMİYORDUM'
Ağaç AŞ'nin eski Müdürü Ümit Polat, tutuklanmasının ardından zor zamanlar yaşadığını söyledi. Polat 'itirafçı olmasına' ilişkin şunları söyledi:

-"İlk ifadeye kendim gittim avukatım yoktu. Ben etkin pişmanlık nedir onu bile bilmiyordum. Üç kez ben ifade verdim. Ben para ile ilgili gördüm diye bir ifadem de hiç olmadı."

BENİ DÖVDÜ İDDİASI
Ümit Polat, İBB operasyonundan 1 gün önce Ali Sukas’ın kendisini dövdürdüğünü iddia etti. Ali Sukas ise söz alarak “Beni neden aramadın, ben sana şikayetçi ol demedim mi?” dedi.

Bakan Şimşek son sözü söyledi: Köprü ve otoyollarda özelleştirme var mı?
27 ildeki 55 taşınmaz için karar Resmi Gazete'de
TCMB açıkladı: Konut fiyatlarında reel erime! İşte o çarpıcı oran...
Mahir Polat hakkında flaş karar!
Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangının söndürülmesi 30 saatten fazla sürdü
Şişecam Tarsus'ta dev yatırımla hayata geçirdi küresel rekabet gücü artacak
Emekliye seyyanen zamda önemli gelişme! AYM kabul etti eğer olursa...
Baklavanın dev ismi Faruk Güllü vitrine çıktı! İstenen rakam ise dudak uçuklattı
Alperen Şengün'ün oynamadığı maçta Houston Rockets Lakers'a yenildi
Vodafone müşteri taleplerini 24 saatte çözmeyi hedefleyen sistem kurdu
Emniyet amiri intihar etti! Sınavda birinci oldu mülakatta elendi deniyor
Mücteba Hamaney, babasının öldüğü saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
