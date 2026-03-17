Emniyet amiri intihar etti! Sınavda birinci oldu mülakatta elendi deniyor

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı’nda görev yapan 34 yaşındaki Emniyet Amiri Birson Ergene, Ankara’da boş bir arazide park halindeki aracının içinde ölü bulundu. İntihar eden Birson Ergene'nin yazılı sınavda birinci oldu ancak mülakatta elendiği iddiası var.

Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Dairesi Başkanlığı'nda 'emniyet amiri' olarak görev yürüten 35 yaşındaki Birson Ergene'nin Ankara'da boş bir arazide cansız bedeni bulundu. Ergene'nin ailesine bir intihar mektubu bıraktığı öğrenilirken, bırakılan notta uğradığı haksızlıklara yer verdiği öne sürüldü. 

YAZILI SINAVDA BİRİNCİ OLDU AMA...

1991 doğumlu Birson Ergene'nin yurt dışında bulunan Türk Büyük Elçiliklerinde, Başkonsolosluklarında veya Daimi Temsilciliklerinde görevlendirilmek üzere misyon sınavına girdiği ve yazılı sınavda birinci oldu.

Birson Ergene’nin bazı sosyal medya hesaplarında paylaşıldığı iddia edilen bir notta, yazılı sınavı geçmesine rağmen mülakat aşamasında haksızlığa uğradığını dile getirdiği öne sürüldü.

SÖZLÜDE ELENİNCE...
Ergene, bu sonuçtan kısa bir süre sonra yaşamına son verdi. Ergene'nin cansız bedeni dün saat 14.00'de memleketi Burdur'da toprağa verilirken, olaya ilişkin soruşturma başlatıldı. 

ARTAN POLİS İNTİHARLARI
Yaşanan olayın ardından bir paylaşımda bulunan CHP Burdur Milletvekili İzzet Akbulut, polis intiharlarına dikkat çekerek şunları yazdı:

-“Görev yaptığı teşkilata yıllarca emek vermiş bir polis memurumuzu daha kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Başkomiser kardeşimiz Birson Ergene’ye Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve Emniyet Teşkilatımıza başsağlığı diliyorum.”

*Son 2,5 ayda 14 polis,
*2024 yılında 73 polis
*2025 yılında 93 polis
*Son 9 yılda toplam 713 polis intihar etti

