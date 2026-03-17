Gerald R. Ford uçak gemisindeki yangının söndürülmesi 30 saatten fazla sürdü

ABD uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddia edildi.

The New York Times gazetesinin haberine göre, güvenlik sebebiyle ismi verilmeyen askeri yetkililer ve denizciler, ABD-İsrail'in, İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılar kapsamında Kızıldeniz'de destek görevi yürüten ve halihazırda Suudi Arabistan'ın Cidde Limanı yakınlarında bulunan uçak gemisi USS Gerald R. Ford'da 12 Mart'ta çıkan yangın hakkında açıklamalarda bulundu.

Yetkililer, geminin ana çamaşırhanesinde çıkan yangının söndürülmesinin 30 saatten fazla sürdüğü iddiasında bulundu. Yangında, yatakları hasar alan 600'den fazla denizci ve mürettebatın o günden beri yerde ve masaların üstünde uyuduğunu ileri süren yetkililer, geminin 24 saat boyunca uçuş operasyonları yürüttüğünü belirtti.

İki yetkiliye göre, yangın, geminin çamaşırhanesindeki bir kurutma makinesinin havalandırma deliğinden çıktı. Askeri yetkililer, geminin bu yılın başlarında ABD'nin Virginia eyaletindeki Newport News Donanma Tersanesi'nde yapılması planlanan kapsamlı bakım ve yenileme çalışmalarının ertelendiğini aktardı.

Başka bir askeri yetkili, ABD Savunma Bakanlığının uçak gemisinin görev gücünün sınırlarına ulaştığının farkında olduğunu, USS George H.W. Bush uçak gemisinin Orta Doğu'ya sevk edilmek üzere hazırlandığını ve muhtemelen Ford'un yerini alacağını iddia etti.

Geminin mürettebatı, kendilerine görev sürelerinin muhtemelen mayıs ayına kadar uzatılacağının bildirildiğini öne sürdü.

Mürettebatın görevinin bu tarihe kadar uzaması denizde geçirecekleri sürenin bir yıla ulaşması anlamına gelirken, bu süre normal bir uçak gemisi görev süresinin iki katı olarak kayda geçecek.

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo'nun ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından 12 Mart'ta yapılan açıklamada, USS Gerald R. Ford'da çıkan yangının geminin çamaşırhane bölümündeki teknik bir arızadan kaynaklandığı belirtilmişti.

Açıklamada, "Geminin ana çamaşırhanelerinde yangın çıktı. Yangının nedeni muharebeyle ilgili değildi ve (yangın) kontrol altına alındı." ifadeleri kullanılmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, BAE ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

İlgili Haberler
Mücteba Hamaney, babasının öldüğü saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı NATO kulisleri hareketli! Türkiye için konuşulan yeni plan Altında hikaye bitti mi? Dev bankadan bomba tahmin yatırımcı buna sevinecek ABD Başkanı Trump: Küba'yı alma onuru benim olacak Suudi Arabistan'dan İHA açıklaması: Gece boyunca 12 saldırı engellendi İran ve ABD arasındaki gizli görüşme iddiasına tepki ABD Başkanı Trump'tan Venezuela için "51. eyalet" paylaşımı ABD Başkanı Donald Trump: İran'la savaş bu hafta olmasa da çok yakında bitecek
Şişecam Tarsus'ta dev yatırımla hayata geçirdi küresel rekabet gücü artacak
Şişecam Tarsus'ta dev yatırımla hayata geçirdi küresel rekabet gücü artacak
Emekliye seyyanen zamda önemli gelişme! AYM kabul etti eğer olursa...
Emekliye seyyanen zamda önemli gelişme! AYM kabul etti eğer olursa...
Baklavanın dev ismi Faruk Güllü vitrine çıktı! İstenen rakam ise dudak uçuklattı
Baklavanın dev ismi Faruk Güllü vitrine çıktı! İstenen rakam ise dudak uçuklattı
Alperen Şengün'ün oynamadığı maçta Houston Rockets Lakers'a yenildi
Alperen Şengün'ün oynamadığı maçta Houston Rockets Lakers'a yenildi
Vodafone müşteri taleplerini 24 saatte çözmeyi hedefleyen sistem kurdu
Vodafone müşteri taleplerini 24 saatte çözmeyi hedefleyen sistem kurdu
Emniyet amiri intihar etti! Sınavda birinci oldu mülakatta elendi deniyor
Emniyet amiri intihar etti! Sınavda birinci oldu mülakatta elendi deniyor
Mücteba Hamaney, babasının öldüğü saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Mücteba Hamaney, babasının öldüğü saldırıdan nasıl sağ çıktı? Kanlı sabahla ilgili bilinmeyen detay sızdı
Pazarama'dan Ramazan Bayramı'na özel kampanya
Pazarama'dan Ramazan Bayramı'na özel kampanya
VakıfBank 1,5 milyar avroluk 10 yıl vadeli dış finansman sağladı
VakıfBank 1,5 milyar avroluk 10 yıl vadeli dış finansman sağladı
Batı Şeria’nın Ramallah kenti kırsalında 2 Filistinli çocuk öldürüldü
Batı Şeria’nın Ramallah kenti kırsalında 2 Filistinli çocuk öldürüldü
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı
Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı
İran'dan İsrail'e misilleme: Füzeler Kudüs semalarında görüntülendi
İran'dan İsrail'e misilleme: Füzeler Kudüs semalarında görüntülendi