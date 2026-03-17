Gazeteci Fatih Altaylı beyin ameliyatına alındı

Gazeteci İsmail Saymaz, meslektaşı Fatih Altaylı'nın bu sabah saatlerinde beyin ameliyatına alındığını duyurdu. Fatih Altaylı'nın beyninde kötü huylu bir tümor tespit edildiği öğrenildi.

Halk TV yayınında konuşan gazeteci İsmail Saymaz, gazeteci Fatih Altaylı'nın beyninde tespit edilen kütlenin büyümesi ve beyne baskı yapması üzerine bu sabah saatlerinde ameliyata alındığını duyurdu. İsmail Saymaz, bu sabah itibarıyla Altaylı'nın ameliyat masasına yatırıldığını belirterek şu ifadeleri kullandı:

-"Fatih abiye de çok geçmiş olsun. Bu sabah itibarıyla beyin ameliyatına girdi. Bunu aktarmış olayım. Saat 7'de ameliyata alındı ve ameliyatı devam ediyor.

-Kendisinin uzun süredir beyninde kötü huylu olmayan bir ur varmış. Fakat cezaevi sürecinde bu kütlede büyüme tespit etmişler. 2,5 santime kadar ulaşmış ve beyne baskı yapar hale gelmiş. Bu nedenle kendisi sabah saatlerinde ameliyata alındı.

-Ben de kendisine sordum, "Nasıl bir ameliyat, ağır bir ameliyat mı?" diye ama bana yanıt olarak 'Dışarıdan bakıldığında basit bir işlem, umarım çabucak biter' yanıtını verdi"