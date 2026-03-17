Volkan Konak'ın eşi Selma Konak'tan üzen paylaşım! Son doğum günü kutlaması yürek yaktı
Türk müziğinin unutulmaz isimlerinden “Kuzeyin Oğlu” Volkan Konak, 30 Mart 2025’te KKTC’de verdiği konser sırasında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Usta sanatçının vefatı hem hayranlarını hem de ailesini derin bir yasa boğmuştu.
Volkan Konak’ın eşi Selma Konak, sosyal medya paylaşımlarıyla eşine duyduğu özlemi sık sık dile getiriyor. 33 yıllık eşini kaybetmenin acısını yaşayan Konak, son paylaşımıyla takipçilerini bir kez daha duygulandırdı.
Selma Konak, Instagram hesabında eşi Volkan Konak ve çocuklarıyla birlikte kutladıkları son doğum günü anlarını paylaştı. Aile içindeki sıcak anların yer aldığı video kısa sürede sosyal medyada büyük ilgi gördü.
Paylaşımına duygusal bir not düşen Konak şu ifadeleri kullandı:“Geçen sene bugün böyle kutlamıştık doğum günümü. 14 gün sonra tamamen sensiz kalacağımı bilmeden… Gittiğin yer ışık olsun bir tanem. Aşkımız bana emanet.”
Volkan Konak ve Selma Konak çifti uzun yıllardır örnek gösterilen bir evliliğe sahipti. 33 yıl boyunca birlikte olan çiftin üç çocuğu bulunuyor. Çocuklarının isimleri ise Şimal, Volkan ve Derin.