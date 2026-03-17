Kara yollarında durum

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, TEM Otoyolu Kandıra Ücret Toplama İstasyonu'nu serbest geçiş sistemine dönüştürme çalışmaları nedeniyle Kandıra gişelerinden otoyola giriş ve çıkışlar servis yollarından kontrollü gerçekleştiriliyor.

İzmir-Aydın Otoyolu'nun 0-1. kilometreleri ile İzmir Çevre Otoyolu'nun Gaziemir Kavşağı arasındaki refüjde otoyol aydınlatma direklerinin değiştirilmesi çalışmaları sebebiyle 22.00-05.00 saatlerinde yolun orta ve sol şeridi trafiğe kapatılarak, ulaşım diğer şeritlerden sağlanacak.

TAG Otoyolu'nun Düziçi-Bahçe kavşakları kesimi 1-2. kilometrelerinde viyadük genleşme derzi yenileme çalışmaları dolayısıyla ulaşıma kontrollü izin veriliyor.

Ankara-Kırıkkale yolunun 15-16. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları sebebiyle Kırıkkale-Ankara istikametinde iki şerit trafiğe kapatılarak, ulaşım sol şeritten kontrollü devam ediyor.

Trabzon-Maçka-Gümüşhane yolunun 26. kilometresinde Yeni Maçka Tüneli'nin Maçka-Trabzon yönündeki tüpünde yapılacak drenaj sistemi bakım çalışması dolayısıyla ulaşım, servis yolundan sağlanıyor.

Ayancık-Sinop yolunun 19. kilometresinde heyelan önleme çalışmaları nedeniyle ulaşım, servis yolundan sürdürülüyor.

Kumluca-Kemer-Antalya yolunun 31-33. kilometrelerinde meydana gelen heyelanlar sebebiyle ulaşım, bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü devam ediyor.

Vezirhan-Gölpazarı şehir geçişi-Taraklı yolunun 25-26. kilometreleri, yapım çalışmaları dolayısıyla trafiğe kapatılarak ulaşım servis yolundan iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Düzce-Zonguldak il sınırı-Alaplı-Ereğli-Zonguldak yolunun 18-20. kilometrelerindeki yol yapım çalışmaları nedeniyle bölünmüş yolun bir bölümü trafiğe kapatılarak ulaşım, diğer güzergahtan iki yönlü devam ediyor.