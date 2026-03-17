Hizbullah, İsrail askeri noktalarını füzelerle hedef aldı

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un Dahiye bölgesine hava saldırıları düzenledi. Öte yandan Hizbullah, İsrail askeri noktalarının füzelerle hedef alındığını duyurdu.

Al Mayadeen televizyonu başta olmak üzere Lübnan basınında yer alan haberlerde, İsrail ordusunun Dahiye bölgesine "çok şiddetli" hava saldırıları düzenlediği belirtildi.

Şu ana kadar Hureyk mahallesi başta olmak üzere, Dahiye'nin birçok farklı noktasının İsrail ordusunca hedef alındığı aktarıldı.

Öte yandan Hizbullah tarafından sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Lübnan'ın güneyindeki el-Hiyam bölgesi ile İsrail'in kuzeyindeki Misgav Am bölgesinde bulunan İsrail askeri noktalarının füzelerle vurulduğu duyuruldu.

Açıklamada, daha fazla ayrıntıya yer verilmedi.

