Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kadir Gecesi tebriği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, milletin ve İslam aleminin Kadir Gecesi'ni tebrik ederek, bu müstesna gecenin tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura ve hayırlara vesile olmasını diledi.

Bölgemize ve dünyaya barış ve huzur dileyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

Milletimizin ve İslam aleminin Leyle-i Kadir'ini tebrik ediyor, bin aydan daha hayırlı olan bu müstesna gecenin bölgemiz başta olmak üzere tüm dünya ve insanlık için barışa, huzura, hayırlara vesile olmasını diliyorum. Gecemiz mübarek olsun.