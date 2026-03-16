Trump'tan gündem olan soruya cevap: İsrail asla böyle şey yapmaz

ABD Başkanı Donald Trump, İşgalci İsrail’in nükleer silah kullanabileceğine ilişkin soruya cevap verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Trump Kennedy Center Yönetim Kurulu üyeleri ile katıldığı öğle yemeğinde Orta Doğu’daki savaşa ilişkin açıklamalarda bulundu. 

Danışmanlarından birinin çatışmanın şiddetlenmesi halinde İsrail’in nükleer silah kullanabileceğine ilişkin açıklaması sorulan Trump, "İsrail asla böyle bir şey yapmaz" dedi.

HAMANEY AÇIKLAMASI

İran’ın yeni dini lideri Mücteba Hamaney’in durumuna ilişkin bir soruya Trump, "Birçok kişi, ciddi şekilde yaralandığını söylüyor. Bir bacağını kaybettiğini ve çok ağır yaralandığını söylüyorlar. Bazıları öldüğünü söylüyor. Ama kimse yüzde yüz sağlıklı olduğunu söylemiyor. Ama biliyorsunuz konuşma yapmadı. Dini lider bir tür tahta oturur ve nefret dolu konuşmalar yapardı" yanıtını verdi.

'HERKESLE KONUŞURUM'

İran ile temaslara ilişkin bir soruya Trump, "Herkesle konuşurum, çünkü bazen bu yolla iyi şeyler elde edilir. Ama henüz hazır olup olmadıklarını bilmiyorum" cevabını verdi.

İran’ın yönetim kadrosunun tamamının öldüğü açıklamalarını tekrarlayan Trump, "Müzakere etmek isteyen insanlar var ama onların kim olduğu konusunda hiçbir fikrimiz yok" dedi.

