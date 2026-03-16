İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Duran'dan İsrail'in Lübnan saldırılarına tepki

İletişim Başkanı Duran, "İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır" açıklamasını yaptı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail'in Gazze'deki soykırımdan sonra bölgede istikrarsızlığı artıran adımlar atmaya devam ettiğini belirtti.

İsrail'in Mescid-i Aksa'da ibadeti engelleme girişiminin kabul edilemez bir durum olduğunu, bunun sadece Müslümanlara değil, insanlığa karşı da saygısızlık ve uluslararası hukukun ihlali anlamına geldiği vurgulayan Duran, şunları kaydetti:

"İsrail'in Lübnan'a yönelik başlattığı kara harekatı ise bölgede gerilimi tırmandırmakta ve Lübnan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef almaktadır. İsrail hükumetinin bu adımları mevcut çatışmaların şiddetini artırma, zaten kırılgan olan bölgesel dengeleri daha da sarsma ve yeni bir insani dramı tetikleme riskini taşımaktadır. Bölgede barış ve istikrarın tesisi için, hukuk ve ilke tanımayan İsrail'in karşısında uluslararası toplumun kararlılıkla durması ve bir an önce sorumluluk üstlenmesi elzemdir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye olarak, kutsal mekanlarımıza, Lübnan'ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve bölgesel istikrara yönelik her türlü saldırının karşısında olmaya devam edeceğiz."

ÖNCEKİ HABERLER
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile telefonda görüştü
Devlet Bahçeli, Özgür Özel ile telefonda görüştü
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Kadir Gecesi mesajı
ABD ve Çin ticaret tarifelerinde anlaşmaya vardı
ABD ve Çin ticaret tarifelerinde anlaşmaya vardı
Donald Trump, Hürmüz Boğazı için yardım istedi
Donald Trump, Hürmüz Boğazı için yardım istedi
Devlet Bahçeli'den İslam dünyasına çağrı: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır
Devlet Bahçeli'den İslam dünyasına çağrı: Ankara ile Tahran’ın ufku aynı yöne bakmaktadır
Okan Buruk Liverpool maçı için 11’i belirledi
Okan Buruk Liverpool maçı için 11’i belirledi
Trump’ın Çin ziyareti ertelenecek mi?
Trump’ın Çin ziyareti ertelenecek mi?
Rusya'dan İran, ABD ve İsrail'e savaş uyarısı: TürkAkım tepkisi
Rusya'dan İran, ABD ve İsrail'e savaş uyarısı: TürkAkım tepkisi
Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video
Öldüğü söylenen Netanyahu'dan yeni video
İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma başlatıldı
İstiklal Marşı’nın Arapça okunmasına soruşturma başlatıldı
Türkiye'den İsrail'in kara harekatına sert tepki
Türkiye'den İsrail'in kara harekatına sert tepki
Dışişleri Bakanı Fidan, Portekizli mevkidaşı Rangel ile telefonda görüştü
Dışişleri Bakanı Fidan, Portekizli mevkidaşı Rangel ile telefonda görüştü