Galatasaraylı ve Fenerbahçeli yıldızlar Milli takıma çağrıldı

Brezilya Milli Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde 26 Mart'ta Fransa ve 31 Mart'ta Hırvatistan'a karşı oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu belli oldu.

Teknik direktör Ancelotti, Fenerbahçe kalecisi Ederson ve Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara'yı Brezilya Milli Takımı kadrosuna dahil etti.

BREZİLYA MİLLİ TAKIMI KADROSU

Kaleciler: Alisson, Bento, Ederson

Savunma: Alex Sandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibañez, Léo Pereira, Marquinhos, Wesley

Orta Saha: Andrey Santos, Casemiro, Danilo, Fabinho, Gabriel Sara

Forvet: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, João Pedro, Raphinha, Rayan, Vini Jr

