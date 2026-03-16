Okan Buruk Liverpool maçı için 11’i belirledi

Okan Buruk Liverpool maçı için 11’i belirledi

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında oynanacak Liverpool karşılaşmasının ilk 11’ini belirledi. Sarı-kırmızılı ekip, kritik mücadelede tur atlamak için sahaya çıkmaya hazırlanıyor.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi son 16 turunda sahasında 1-0 kazandığı Liverpool maçının rövanşında 18 Mart Çarşamba gecesi İngiltere deplasmanına çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk, zorlu maçın 11'ini belirlerken sürpriz bir görev tercihe hazırlanıyor.

Okan Buruk'un ilk maçtaki 11'den sadece 1 mecburi değişiklik yapması bekleniyor. Cezalı olan Davinson Sanchez forma giyemeyeceği maça başarılı teknik adamın şu kadroyla çıkması bekleniyor.

SAĞ BEKTE SACHA BOEY

Zorlu müsabakada Galatasaray'ın kalesini Uğurcan Çakır koruyacak. İlk maçın ilk 11'inde yer almayan Sacha Boey, bu karşılaşmada sağ bekte görev alacak. Sol bekte ise yine Ismail Jakobs olacak.

LEMINA STOPERE

Okan Buruk'un, sarı kart cezalısı Davinson Sanchez'in yokluğunda stoperde Abdülkerim Bardakcı'nın yanında Mario Lemina'ya şans vermesi bekleniyor.

SINGO ORTA SAHAYA

TRT Spor'a göre Okan Buruk, Wilfried Singo'ya ise Lucas Torreira'nın yanında şans verecek. Genellikle sağ bek ve stoperde görev verilen Fildişi Sahilli futbolcu, Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşındaki Juventus, Süper Lig'deki Beşiktaş derbisi ve son oynanan Liverpool maçının son anlarında orta sahada görevlendirilmişti.

Orta sahada Torreira ve Singo'nun önünde ise Gabriel Sara forma giyecek.

Galatasaray'ın hücum hattında ise sağda Barış Alper Yılmaz, solda Noa Lang ve forvette Victor Osimhen olacak.

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşındaki Liverpool - Galatasaray maçı 18 Mart Çarşamba gecesi TSİ 23:00'de başlayacak.

