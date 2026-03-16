Donald Trump, Hürmüz Boğazı için yardım istedi

ABD Başkanı Donald Trump, İran'ın kapattığı Hürmüz Boğazı'ndan yeniden geçişler için diğer ülkelerin yardımına ihtiyacı olduğunu söyledi.

ABD ve İsrail'in saldırılarına karşılık olarak Körfez ülkelerindeki ABD üslerini vuran İran, Hürmüz Boğazı'nı da kapattı.

Bu durum ise tüm dünyayı olumsuz etkiledi. Özellikle Brent petrol fiyatlarında yükselmelere neden oldu.

ABD Başkanı Donald Trump da Hürmüz Boğazı'ndaki tankerlere kurulacak bir deniz koalisyonu eşliğinde geçiş sağlayarak bu duruma çözüm getireceğini belirtti.

Ancak bunun için yardıma ihtiyacı olduğunu belirtti.

Beyaz Saray'da gazetecilerin sorularını yanıtlayan Trump, İran savaşına ve Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklamalarda bulundu.

"HÜRMÜZ İÇİN YARDIM GEREKİYOR"

"Savaş tüm gücüyle devam ediyor" diyen Trump, şu ifadeleri kullandı:

ABD şu ana kadar 7 binden fazla hedefi vurdu. 100'den fazla gemiyi yok ettik. İran'da çoğunlukla ticari ve asker hedefleri vurduk

Hürmüz'de 30 mayın gemisini imha ettik, mayın olup olmadığını bilmiyoruz.

İran'ın icabına baktık ama Hürmüz için yardım gerekiyor. Birçok ülke yolda olduğunu söyledi.

"HARK ADASINDA PETROLÜN OLDUĞU ALAN HARİÇ HER ŞEYİ YOK ETTİK"

İran'daki Hark Adası'na yapılan saldırıya da değinen Trump, şunları söyledi:

Hark Adası'na saldırdık ve petrolün olduğu alan hariç her şeyi yok ettik.

Boruları bıraktık. Bunu yapmak istemedik.

Ama bunu yapacağız, beş dakikalık bir bildirimle bunu yapabiliriz ve her şey biter.