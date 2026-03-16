Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı başlıyor! İki takımın maçı ertelendi

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın başlıyor. Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.

Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 27.hafta maçları yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak.

Haftanın açılış müsabakasında yarın 2.sıradaki Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ligde 3.sırada bulunan Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.

Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti.

Yarın

20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK

18 Mart Çarşamba

16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor

20.00 Başakşehir - Antalyaspor

20.00 Eyüpspor - Trabzonspor

19 Mart Perşembe

16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük

20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa

20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği