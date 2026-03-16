Süper Lig'de 27'nci hafta heyecanı başlıyor! İki takımın maçı ertelendi

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta heyecanı yarın başlıyor. Avrupa kupalarında mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un maçı ise ileri bir tarihe ertelendi.
Süper Lig'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Bu kapsamda 27.hafta maçları yarın, 18 Mart Çarşamba ve 19 Mart Perşembe günü oynanacak.
Haftanın açılış müsabakasında yarın 2.sıradaki Fenerbahçe, Gaziantep FK'yı konuk edecek. Ligde 3.sırada bulunan Trabzonspor, Eyüpspor ile deplasmanda karşılaşacak. Beşiktaş da Kasımpaşa'yı ağırlayacak.
Öte yandan Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri bir tarihe ertelenmişti.
Yarın
20.00 Fenerbahçe - Gaziantep FK
18 Mart Çarşamba
16.00 Corendon Alanyaspor - Kocaelispor
20.00 Başakşehir - Antalyaspor
20.00 Eyüpspor - Trabzonspor
19 Mart Perşembe
16.00 Kayserispor - Fatih Karagümrük
20.00 Beşiktaş - Kasımpaşa
20.00 Konyaspor - Gençlerbirliği