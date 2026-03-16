İtalyan devi harekete geçti Singo için serbest kalma bedeli ortaya çıktı

Galatasaray'ın sezon başında transfer ettiği Wilfried Singo'ya İtalyan ekibi Napoli'nin talip olduğu ve oyuncunun 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedelinin kulüp için ulaşılabilir bir rakam olduğu iddia edildi.

Galatasaray'ın yaz transfer döneminde 30 milyon Euro bedelle Monaco'dan renklerine bağladığı Wilfried Singo son dönemdeki performansıyla adından söz ettiriyor. Sakatlığını atlattıktan sonra form tutan Singo'nun adı transfer dedikodularına da karışmaya başladı.

NAPOLI, WILFRIED SINGO'NUN PEŞİNDE
Konuyla ilgili son iddia İtalyan basınından geldi. IL Mattino'nun geçtiği habere göre Napoli, Wilfried Singo'nun durumunu yakından takip ediyor. Serie A ekibinin bir fırsat doğması halinde resmi adımlara başlayacağı haber detayında yer aldı.

NAPOLI İÇİN ULAŞILABİLİR SERBEST KALMA BEDELİ
Galatasaray ile 4 yıl daha sözleşmesi olan 25 yaşındaki Singo'nun 60 milyon Euro'luk serbest kalma bedeli hatırlatılırken, savunmasını güçlendirmek için yatırım yapmaya hazır olan Napoli için bunun ulaşılabilir bir rakam olduğu kaydedildi.

WILFRIED SINGO'NUN KARNESİ
Galatasaray'dan yıllık 4.8 milyon Euro kazanan Wilfried Singo, bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 1063 dakika süre aldı ve 1 gol, 3 asistlik skor katkısı verdi.

