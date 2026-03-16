Antalya'da Kepez Kaymakamlığı'nda silah sesleri! Bina tahliye edildi... Çok sayıda polis bölgede

Antalya'da Kepez Kaymakamlığı binasında silah sesleri duyuldu. Bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Abone ol

Antalya'da hareketli dakikalar yaşanıyor. Kepez Hükümet Konağı'nda bulunan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne gelen bir kişi rastgele ateş açtıktan sonra kendisini bir odaya kilitledi.

Silah sesleri üzerine Hükümet Konağı boşaltıldı. Bölgeye özel harekat polisleri ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken şüpheliyi ikna çalışmaları sürüyor.

Ayrıntılar gelecek...